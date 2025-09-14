Milan, Allegri punta tutto su di lui: pronto l’esordio del big contro il Bologna

I rossoneri si preparano alla terza giornata di Serie A, un test importante a San Siro per il mister alla ricerca di concretezza e continuità: pronto l’esordio di un big.

Il Milan in questa sessione di mercato ha decisamente cambiato volto. Con nuovi innesti e addi ad oggi, il contesto rossonero è quello di una squadra che ha investito, che vuole ritrovare competitività in Serie A e in Europa. Le nuove operazioni di mercato, le cessioni, i ritorni: tutto questo ha creato aspettative.

Nel match contro il Bologna atteso per questa sera alle ore 20:45 a San Siro, serve dimostrare che le scelte fatte possono tradursi in rendimento. Dopo l’esordio poco felice contro la Cremonese, Allegri rimodella e mette in riga i suoi ragazzi. Conquista tre punti a Lecce e c’è tutta la volontà di continuare su questa scia.

La scelta di Allegri in vista di Milan-Bologna

Per la gara contro i rossoblù ci sarà sicuramente l’esordio di Nkunku – arrivato nell’ultima finestra di calciomercato e di un big: Adrien Rabiot. Il tecnico rossonero lavora da settimane per inserire nuovi acquisti, ed è chiaro che il francese potrà contare su minuti importanti già nella sfida con il Bologna.

Le sfide iniziali saranno sicuramente quelle di far fronte a un ridotto minutaggio nelle gambe, alla capacità di trovare compatibilità e continuità con la squadra. Rabiot non arriva da un lungo stop, ma la sua forma dovrà essere valutata sul campo.

Bisogna anche capire come Allegri lo utilizzerà – mezzala, interno, con compiti più difensivi o offensivi, come reagirà alle pressioni della Serie A, e come manterrà intensità fisica e mentale. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico livornese è fiducioso e pronto a concedere spazio al suo vecchio (nuovo) pupillo.

Nessun dubbio per Rabiot, il Milan è una scelta

Proveniente da una stagione vissuta all’estero o altrove, il francese non nasconde la soddisfazione per il ritorno in Italia, paese che ha frequentato in passato e dove si è trovato bene. Ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Milan in cui ha ribadito entusiasmo e convinzione:

“Il Milan è sempre stata la mia prima scelta. Sono orgoglioso di essere qua, del prestigio di questa maglia”

Oltre alla componente fisica, Rabiot ha volontà chiara: farsi trovare pronto. Nel corso dell’intervista ha una la richiesta esplicita per i tifosi e la squadra: essere tutti insieme per supportarsi. Dalla prima apparizione in maglia rossonera l’ambizione è chiara, c’è la voglia di essere protagonista.

Per lui, l’esordio contro il Bologna è più di una partita: è il primo passo concreto per mostrare che il Milan è stata davvero la sua scelta. Se riuscirà a trasformare parole e sensazioni in prestazioni, potrà diventare una pedina essenziale nel cammino rossonero.