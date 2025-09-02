Milan, Allegri ritrova una sua vecchia fiamma: il retroscena

Un trasferimento a sorpresa scuote il mercato del Milan: in un clima di rinnovamento tattico e strategico, Allegri ritrova un alleato e una vecchia fiamma.

Nel corso dell’ultimo giorno del calciomercato, il Milan ha annunciato un colpo inatteso che provoca entusiasmo e aspettativa tra i tifosi rossoneri. Dopo l’arrivo di Modric, in casa milanista c’è l’approdo di un altro big che indosserà la maglia del Milan.

Necessario e determinante nella trattativa è stato proprio Massimiliano Allegri, che ritrova un suo vecchio pupillo e risponde alla volontà della società di rinforzare il centrocampo con personalità e qualità.

Un ritorno atteso per Allegri: decisiva la sua presenza alla guida del Milan

Adrien Rabiot lascia l’Olympique Marsiglia e firma con i rossoneri. L’accordo prevede un trasferimento intorno ai 10 milioni di euro, bonus inclusi, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista francese avrebbe siglato un contratto quadriennale fino al 2028 (con opzione per un anno in più).

Il francese porta esperienza internazionale e capacità di dettare il ritmo a centrocampo con inserimenti e visione di gioco. Il suo debutto in rossonero è atteso subito dopo la pausa delle nazionali, con la possibile prima sfida contro il Bologna.