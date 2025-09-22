Milan, Allegri scioglie ogni dubbio “Non sarà in panchina”

Il mister ha rilasciato alcune dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio sulla condizione del calciatore.

Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Lecce ha fatto il punto della situazione sullo stato di forma dei suoi calciatori. Domani la squadra rossonera ospita i pugliesi per la gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia: l’obiettivo è passare il turno.

Il mister ha sciolto alcuni dubbi di formazione, confermando la presenza di un nuovo innesto e aggiornando i tifosi sulle condizioni degli infortunati. Non ci sono novità incoraggianti per un titolare rossonero e beniamino dei tifosi.

Milan-Lecce: Allegri scioglie ogni dubbio sulla formazione

Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Lecce, Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset in cui ha rivelato che domani potrebbe esserci l’occasione di Nkunku che indosserà una maglia da titolare:

“Sta meglio, potrebbe anche partire dall’inizio. Domani è un’occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un’occasione per andare avanti e passare il turno”

Il tecnico ha sciolto ogni dubbio anche su Rafa Leao, il calciatore non sarà in panchina per la gara di domani e ci sono numerose incertezze anche per la gara contro il Napoli in programma la prossima domenica. Ha inoltre ribadito il valore della Coppa Italia una competizione diversa e unica in cui è necessaria avere massima concentrazione:

“Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio per raggiungere il nostro obiettivo”

 

Mariacristina Strazzullo

Mi piacciono le parole da sempre: raccontano le emozioni che lo sport sa regalare. Quando non scrivo di partite, storie e campioni, viaggio, leggo e osservo, alla ricerca di nuove prospettive e segreti nascosti. Guardo il mondo a 360 gradi, ma trasmetto emozioni in verticale. Faccio della precisione e dell’organizzazione la mia missione, per raccontare ogni storia con passione e autenticità.
