Milan, arriva i messaggio di scuse per i tifosi “Sono orgoglioso di tutta la squadra”

Sui social un calciatore rossonero invia un messaggio di scuse a tutti i tifosi e lancia un la sfida per il futuro.

La serata di ieri in quel di San Siro è stata emozionante e avvincente. Il big match per la vetta è stato vinto dal Milan per 2-0 accompagnata da un’ottima prestazione dei rossoneri che da squadra ha reagito e convinto il pubblico e Max Allegri.

La vittoria del Milan in casa contro il Napoli è stata però segnata da una dinamica spiacevole: l’espulsione di Pervis Estupinán ha innescato tensioni, polemiche e contraddizioni, ma anche una reazione di carattere da parte dell’intero gruppo rossonero.

Estupinán e le scuse ai tifosi, c’è anche un messaggio speciale

Subito dopo il match, il terzino via social ha voluto rivolgersi direttamente ai compagni, ai tifosi e all’ambiente:

“Una serata agrodolce per me, ma sono orgoglioso di tutta la squadra per l’impegno e il sacrificio dimostrati nel vincere con un giocatore in meno e contro un avversario difficile. Grazie ancora una volta a tutti i nostri rossoneri per il loro supporto e la loro forza, soprattutto nei momenti difficili. Questa vittoria è anche loro. Forza Milan sempre.”

Il suo assume valore simbolico. Non è una difesa formale del gesto, ma una presa di coscienza del proprio comportamento, accompagnata da un riconoscimento al gruppo che non ha vacillato.

Il post di Estupinán è stato accolto con generosità dall’ambiente rossonero e dai tifosi che hanno commentato positivamente sotto al suo post. Questa è una dimostrazione di come oggi più che mai il calcio sia anche un fatto di umanità, gestione della pressione e relazioni oltre il rettangolo di gioco.

L’espulsione di Estupinán poteva cambiare il match?

Il cartellino rosso diretto a Estupinán è maturato dopo la valutazione del VAR, che ha confermato la gravità del fallo su Di Lorenzo. La trattenuta in area ha impedito di una chiara occasione da gol. L’effetto è stato immediato: con un uomo in meno, il Milan ha dovuto redistribuire energie, modificare assetto e gestire un finale ad alta tensione.

Il Napoli, galvanizzato dalla superiorità numerica e dal rigore trasformato da De Bruyne, ha spinto con decisione per agguantare il pareggio. Ma la vittoria rossonera ha conferito valore al sacrificio degli uomini di Allegri. Giocare in dieci contro un avversario del calibro del Napoli è una prova di nervi e organizzazione.