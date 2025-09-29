Milan-Napoli, l’analisi sul VAR: “Espulsione di Estupinán giusta, su Tomori”

A San Siro i rossoneri trionfano risalendo la classifica, ma non mancano polemiche e dubbi sull’operato del var: cosa sta accadendo.

Nella sfida tra Milan e Napoli, conclusasi 2-1 per i rossoneri, non sono mancati episodi arbitrali discutibili e controversie di gioco che hanno interessato i tifosi rossoneri e azzurri. A dirigere il match c’era Daniele Chiffi.

L’episodio più clamoroso si è verificato al minuto 54: quando Estupinán avrebbe trattenuto Di Lorenzo che stava agganciando una respinta in area, gesto che rientrava nella fattispecie rappresenta una chiara occasione da rete. Inizialmente Chiffi aveva decretato solo l’ammonizione, ma la revisione da parte del VAR ne ha mutato la decisione in rosso diretto.

Milan-Napoli, arbitraggio da rivedere al Var? Le valutazioni dalla stampa

Nel caso specifico di Milan–Napoli, le decisioni arbitrali assumono ulteriore rilievo perché avvengono in una partita fra contendenti al vertice. Ogni episodio può cambiare l’equilibrio psicologico delle squadre, spostare gli umori e influire sulla gestione del resto della partita.

Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, l’arbitro avrebbe giudicato correttamente il rigore a favore del Napoli e l’espulsione di Estupiñán dopo l’uso della on-field review, con qualche perplessità sulla tempistica.

Diversa invece la chiave di lettura del Corriere dello Sport che giudica l’operato complessivo della squadra arbitrale come non all’altezza. Mancherebbe un rigore al Napoli per un contatto fra Tomori e McTominay e sarebbe stata attesa troppo a lungo la decisione del rosso su Estupinán.

Milan-Napoli, l’episodio che poteva cambiare la gara in corso

Quando il rigore e il rosso entrano nel racconto, l’attenzione si sposta sull’arbitro più che sui calciatori, e la moviola diventa protagonista di tensioni e polemiche. Anche dal punto di vista strategico, l’episodio del rosso e del rigore ha forzato l’assetto delle squadre: il Milan ha dovuto giocare con un uomo in meno per buona parte della ripresa.

Dall’altro lato il Napoli ha potuto contare su un’occasione dal dischetto che ha ristabilito la tensione e ha provato a ribaltare una gara che sembrava chiusa nel primo tempo. Questi momenti “spezzano” la partita, rendendo la capacità di reazione delle squadre un fattore decisivo. Il Milan però ha tenuto testa e lo stesso Allegri nel post gara si è complimentato con i suoi uomini per come hanno gestito le difficoltà e portato a casa il risultato.