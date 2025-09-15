Milan Bologna, arriva la decisione su Marcenaro: manca solo l’ufficialità

Importanti novità per quel che riguarda ciò che è successo in Milan Bologna. L’Aia verso una decisione sorprendente.

Questo weekend poteva finire molto male dal punto di vista arbitrale e solo l’eterna magia di Luka Modric ha evitato polemiche che si potevano riversare per giorni. D’altronde più di un tifoso rossonero si è chiesto ieri sera cosa sarebbe successo in caso di pari nel finale del Bologna, ma sicuramente ciò che è successo a San Siro non deve assolutamente più accadere.

Dai tifosi fino agli addetti ai lavori ed anche Allegri durante la gara, tutti sono rimasti basiti e infuriati dalla decisione dell’arbitro Marcenaro che al Var ha tolto un calcio di rigore ai rossoneri. E se sul secondo contatto di Nkunku ci poteva stare qualche dubbio diverso è ciò che accaduto pochi secondi prima con il rigore evidente su Nkunku ed anche l’espulsione a Lucumi non concessa. Insomma l’arbitraggio è ormai finito nella bufera.

E’ caos arbitrale, Marcenaro sotto accusa dopo Milan Bologna

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche l’AIA sarebbe rimasta insoddisfatta dall’arbitraggio di Marcenaro, sia per un rigore non concesso che per un arbitraggio non all’altezza del match e per questo motivo la rosea afferma che probabilmente l’arbitro di ieri potrebbe avere uno stop, una sorta di turnover che lo fermerà nelle rotazioni per una o più giornate.

Ancora peggio agli arbitri presenti al Var ieri che potrebbero invece restare fermi per più giornate e pagare cosi un errore che poteva risultare ancora più fatale.