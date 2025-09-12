Milan-Bologna, attacco inedito per Allegri: e occhio all’ipotesi a sorpresa

Sarà un Milan mai visto quello che scenderà in campo domenica sera contro il Bologna. Pronto un tandem d’attacco inedito, senza escludere un’ipotesi ancor più sorprendente.

Poco più di 48 ore per assistere al ritorno in campo del Milan. Dopo più di due settimane di pausa, i rossoneri scenderanno in campo a San Siro per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano. Entrambe le compagini arriveranno alla gara con tre punti in classifica, con il Diavolo che però parte ovviamente con i favori dei pronostici.

I tifosi non vedono l’ora di vedere in campo i nuovi acquisti, su tutti Adrien Rabiot, che potrebbe clamorosamente partire addirittura dal primo minuto. Molta curiosità c’è anche attorno al reparto offensivo, dove è prevista una coppia del tutto inedita. Sono due i rossoneri in pole position, ma non è da escludere una “allegrata”.

Milan, attacco tutto americano: spazio a Gimenez e Pulisic

Complici l’infortunio di Rafael Leao e la condizione non ottimale di Christopher Nkunku, le scelte in attacco sembrano essere un po’ obbligate. Come riportato dal Corriere dello Sport, in avanti dovrebbero esserci Santiago Gimenez e Christian Pulisic. Il messicano e lo statunitense sono stati gli ultimi a fare ritorno a Milano dopo gli impegni con la Nazionale, ma dovrebbero comunque partire dal primo minuto.

Occhio, però, alla sorpresa. I primi test fisici di Rabiot hanno impressionato tutti, tanto da far pensare ad Allegri di puntare sul francese già domenica dal primo minuto. In quel caso, con l’ex Marsiglia come mezzala sinistra, Ruben Loftus-Cheek potrebbe spostarsi in attacco permettendo a Pulisic di riposare.

Si tratterebbe ovviamente di una scelta azzardata, ma Allegri ha già più volte dimostrato in carriera di non avere paura di sperimentare. L’ipotesi più probabile resta quella con Gimenez e Pulisic, ma molto dipenderà anche da Rabiot e da quanto Allegri se la sentirà di puntare su Rabiot, arrivato solo ieri a Milanello per la prima volta.