Milan-Bologna, che verdetto: Cassano spiazza

Nella trasmissione Viva el Futbol, Fantantonio ha commentato così la prestazione dei rossoneri di domenica sera contro il Bologna

Il Milan scala le marce e accelera, seconda vittoria consecutiva e sei punti già in archivio. Una salto in avanti anche a livello di prestazione rispetto alle prime due uscite di campionato contro Cremonese e Lecce. Contro un quadrato e attento Bologna, i rossoneri hanno atteso pazientemente il momento giusto per piegare la cortina felsinea trovando una vittoria utile oltre che per la classifica, per il morale degli uomini di mister Allegri che da qui alla sosta incontreranno oltre all’Udinese, il Napoli e la Juventus, un tour de force che potrebbe già essere un indicatore per la stagione rossonera.

Il giudizio a sorpresa di Antonio Cassano

Giudizio unanime quello sulla prestazione rossonera di domenica sera. Coincisi e sintetici complimenti sono arrivati addirittura anche da Antonio Cassano per quello che il Milan ed il suo allenatore hanno messo in campo

“Ho visto un minimo a livello tattico. Dico la verità, Il Milan ha straneritato di vincere e per la prima volta dopo cinque anni di buio totale ho visto qualcosa dato che con le squadre di Allegri vedevi una min…a”

Un giudizio a suo modo benevole quello dell’ex fantasista rossonero.