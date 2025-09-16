Milan, Nkunku ha già convinto: Allegri cambia modulo e punta su un attacco stellare

Seppur sia entrato negli ultimi minuti di gara, il debutto di Christopher Nkunku con il Milan è stato grandioso. Ora Max Allegri è pronto a cambiare modulo.

Il Milan di Max Allegri ha definitivamente iniziato a carburare. Dimenticata ormai la sconfitta alla prima giornata con la Cremonese, i rossoneri sono rientrati dalla sosta con una convincente vittoria contro il Bologna. Secondo successo di fila per il Diavolo, per una squadra che sembra già essere “allegriana”.

Vittoria di corto muso, difesa solida e nessun grosso rischio. Il tecnico livornese ha già trasformato il Milan, che ora può iniziare a far paura. Un’altra nota decisamente molto positiva della sfida di domenica è stato poi il debutto di Christopher Nkunku. Nonostante sia entrato solo a cinque dalla fine, il francese si è già messo in mostra. Adesso Allegri pensa ad un cambio modulo per inserirlo tra i titolari.

Nkunku si prende il Milan: Allegri pensa ad un attacco di lusso con Pulisic e Leao

Ingresso all’85’ al posto di Santiago Gimenez e calcio di rigore guadagnato dopo una manciata di secondi. Il rigore è stato poi – inspiegabilmente – revocato, ma ciò non cancella l’impatto devastante di Nkunku. L’ex Chelsea non può essere una semplice riserva di lusso ed anche Allegri lo ha capito.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero è pronto ad un cambio modulo, con il 3-5-2 che si potrebbe trasformare in un 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) con Nkunku al fianco di Pulisic e dietro Leao.

Si tratterebbe di un attacco stellare, senza una vera e propria punta, ma che trasuderebbe estro e fantasia da ogni poro. In attesa di poter rivedere in campo Leao, con l’Udinese in attacco potrebbe esserci ancora Gimenez, ma non è da escludere già un debutto dal primo minuto per Nkunku. Di certo se la forma lo permetterà, Allegri non si farà problemi a puntare sul francese.

Milan, Nkunku show anche sui social: la storia su Instagram esalta i tifosi

Oltre a far parlare di sé sul campo, Nkunku si è messo in mostra anche sui social. Assieme ad un post nel quale si mostrava felice per il suo debutto in rossonero, il francese ha anche pubblicato una storia Instagram con una faccina perplessa dopo il rigore tolto dal VAR. Un rigore che Nkunku avrebbe tirato e che probabilmente si sarebbe tradotto già nel primo timbro con la maglia del Milan.

La scelta assurda del VAR ha, però, cancellato tutto. Ma la sensazione è che se Nkunku terrà alta l’asticella, la festa è solo rimandata.