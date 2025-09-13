Milan Bologna già un’importante crocevia, Allegri ha un’opportunità unica

Le sfide andate in scena questa sera già ci hanno detto alcune cose sul campionato. E anche il Milan osserva con attenzione.

Questa sera sono andate in scena diverse gare già molto importanti, negli anticipi della terza giornata di serie A. La Juve ha battuto l’Inter in un match pirotecnico ed ha vinto 4 a 3 all’ultimo minuto. In questi minuti sta giocando il Napoli che vince nettamente a Firenze e sembra lanciare un chiaro messaggio al campionato dove parte campione in carica.

Domani sera il Milan affronterà il Bologna in una sfida insidiosa ma allo stesso tempo molto intrigante, nel remake della finale di coppa Italia dello scorso anno. E’ passato solo qualche mese ma la sfida di domani ci può già dire cose importanti per il resto della stagione e quali sono i veri obiettivi del club rossonero.

Milan Bologna è una grande opportunità: per superare l’Inter ma non solo

I tre punti contro il Bologna potrebbe dirci tante cose e potrebbero portare il Milan a chiarire a tutti i propri obiettivi. Una vittoria (ma in fondo anche un pari) consegnerebbero il sorpasso in classifica all’Inter ed è molto importante in chiave campionato ma non solo. Una vittoria porterebbe i rossoneri a lanciare la sfida a Juventus e Napoli, ormai entrambe prime in classifica.

Il club rossonero – a differenza di queste rivali – non gioca le coppe e quindi ha una chance importante e una vittoria domani significherebbe quindi un vero e proprio messaggio a tutte le rivali, chiarendo cosi gli obiettivi stagionali. Al momento la priorità è la Champions ma occhio anche ad altro.