Milan, che frecciata ad Allegri: lo ha detto in diretta

Le dichiarazioni su Massimiliano Allegri fanno discutere: quali sono state le parole rivolte al nuovo allenatore del Milan

Dopo un’annata parecchio complessa, culminata con la mancata qualificazione alle competizioni europee, il Milan aveva assoluto bisogno di ricominciare con il piede giusto. La prima scelta è ricaduta su una figura esperta e che ben conosce il mondo del calcio italiano come Igli Tare, che è diventato il nuovo direttore sportivo del Diavolo.

È stato poi lo stesso Tare a spingere per l’arrivo di un allenatore che potesse rappresentare una garanzia fin dal nastro di partenza: ed ecco che la scelta è ricaduta su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dopo il divorzio con la Juventus, era fermo da un anno e troverà nell’esperienza milanista la chance per tornare ai livelli a cui si è sempre trovato.

Stoccata netta nei confronti di Allegri: il commento che fa discutere

La scelta di puntare su Massimiliano Allegri ha trovato molto clamore e consenso all’interno dell’ambiente rossonero. Dopo un anno in cui vi è stata la staffetta tra Fonseca e Conceiçao, i tifosi del Milan speravano di ripartire da una guida capace, esperiente e in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tra le voci fuori dal coro figura quella di Corrado Orrico. Ex calciatore e con un passato anche da allenatore, Orrico si è detto dubbioso sulla resa di Allegri al Milan, soprattutto dal punto di vista della qualità del gioco espresso. Di seguito un estratto delle sue parole ai microfoni di TMW: