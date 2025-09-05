Milan, monte ingaggi da capogiro: chi è il più pagato del club

Come ogni anno, svelata la classifica completa del monte ingaggi rossonero: c’è un dato rilevante nel confronto con la passata stagione

Fine calciomercato, è tempo di tirare le somme e fare i conti. La dirigenza rossonera ha assemblato la rosa per Max Allegri in base alle esigenze del tecnico livornese ma nel farlo ha tenuto sempre sotto traccia l’aspetto economico. L’organico è stato sfoltito ed il monte ingaggi in parte diminuito, con le cessioni di alcuni pezzi pregiati dello scacchiere rossonero.



Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza il monte ingaggi rossonero della stagione 2025/2026 è calato leggermente rispetto alla passata stagione, nello specifico è passato da 105,1 milioni di euro lordi a 104,5 milioni lordi, un calo dello 0.6%.

Leao davanti a tutti

Come da pronostico, Rafael Leao guida la classifica nella rosa del Milan. 5 milioni di stipendio per il classe ‘99, seguito da Adrien Rabiot, arrivato nell’ultimo giorno di mercato dopo la trattativa con il Marsiglia e soprattutto con l’agente del francese, la mamma Veronique. Per approdare alla corte di Allegri, Rabiot ha comunque dovuto rinunciare a circa 1.5 di euro, tagliando il suo stipendio.



A completare la top 3 un altro nuovo acquisto, Christopher Nkunku che arriva dal Chelsea per una cifra vicina ai 42 mln, raggiungibili con i bonus. A chiudere invece la lista il giovane portiere Torriani classe 2005 con 0.3 mln di stipendio.

Tutti gli stipendi dei rossoneri

Questa la classifica dal più pagato al meno pagato stilata da Calcio e Finanza

Leao: 5 milioni di euro;

Nkunku: 5 milioni di euro;

Rabiot: 5 milioni di euro;

Bennacer: 4 milioni di euro;

Loftus-Cheek: 4 milioni di euro;

Origi: 4 milioni di euro;

Pulisic: 4 milioni di euro;

Modric: 3,5 milioni di euro;

Tomori: 3,5 milioni di euro;

Fofana: 3 milioni di euro;

Maignan: 2,8 milioni di euro;

Jashari: 2,5 milioni di euro;

Ricci: 2,5 milioni di euro;

Gimenez: 2,5 milioni di euro;

Estupinan: 2,5 milioni di euro;

Gabbia: 2 milioni di euro;

Pavlovic: 1,7 milioni di euro;

De Winter: 1,7 milioni di euro;

Saelemaekers: 1,3 milioni di euro;

Athekame: 1 milione di euro;

Adli: 0,8 milioni di euro;

Terracciano: 0,8 milioni di euro;

Odogu: 0,5 milioni di euro;

Torriani: 0,3 milioni di euro;

Rimane ancora qualche modo da sciogliere dalla dirigenza rossonera. Tiene banco ad esempio il caso Bennacer (4 milioni di stipendio), messo fuori rosa dal club poiché non rientra nei piani di mister Allegri. Stesso discorso per Adli nonostante le cifre siano molto inferiori (0.8 milioni di stipendio).



E per concludere Origi, praticamente un fantasma tra i corridoi di Milanello ma con uno dei più alti stipendi tra i giocatori in rosa.