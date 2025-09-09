Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro di un calciatore “La società ha già deciso”

Il DS rossonero è a lavoro per il rinnovo di un calciatore: questa stagione sarà il suo banco di prova, le ultime.

Dopo la fine del mercato estivo, Igli Tare continua il suo lavoro di scouting in vista della sessione invernale del calciomercato. Ma il DS non è impegnato solo su questo fronte, nella sua agenda anche incontri con la società per decidere il futuro di alcuni calciatori rossoneri.

Allegri è stato a lungo impegnato con la società per costruire il futuro del Milan, molte le valutazioni fatte nella fare di preparazione e il mister avrebbe deciso per la conferma di un calciatore. Nel mentre a Milanello si lavora per preparare la sfida contro il Bologna, gara valida per la terza giornata di Serie A.

Tare a lavoro per il rinnovo di un calciatore: i dettagli

Alexis Saelemaekers ha un contratto valido fino al 2027, ma sono molte le voci che parlano di trattative già avviate per prolungarlo. Tra duttilità tattica e fiducia di Allegri, il belga potrebbe diventare un pilastro della rosa rossonera per i prossimi anni.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club sembra intenzionato a blindare il giocatore che è diventato sempre più importante per la squadra. Si è guadagnato un posto nel proprio spazio dopo le esperienze in prestito a Bologna e Roma, dimostrandosi un elemento utile per la rosa. La sua duttilità tattica lo ha reso un’opzione preziosa agli occhi di Massimiliano Allegri.

Saelemaekers tra prestiti e obiettivi, ora è il momento del rilancio

Dopo una positiva stagione a Bologna (30 presenze, 4 gol e 3 assist), Saelemaekers ha giocato in prestito a Roma, dove ha collezionato 7 gol e 7 assist in 32 gare complessive. Tornato a Milanello, il belga si è dimostrato motivato a restare e rilanciarsi nel Milan, offrendo garanzie di rendimento e atteggiamento, aspetti che hanno colpito il tecnico e la dirigenza.

La Roma ha manifestato interesse per trattenerlo, ma non c’è stato alcun riscatto. Il prolungamento del contratto potrebbe garantire continuità, tutelare la rosa e allo stesso tempo valorizzare un calciatore già integrato. Resta ora da vedere se il rinnovo prenderà forma nelle prossime settimane, a beneficio di un progetto che punta sulla crescita e sulla stabilità.