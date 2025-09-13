Milan, colpo dalla Premier? C’è la rivelazione di Moretto

Proposto in estate alla dirigenza meneghina: lo scenario illustrato dal giornalista Moretto per il mercato rossonero



Trattative infinite, affari praticamente chiusi e saltati all’ultimo, acquisti arrivati sul gong finale di questo mercato, il Milan ha tenuto con il fiato sospeso i propri tifosi in questi mesi estivi nei quali l’organico è stato totalmente rivoluzionato. Cessioni di lusso e acquisti di spessore anche se a conti fatti, qualche casella è rimasta vuota…

Il Milan con dieci acquisti ha polarizzato il mercato ed il reparto che ha subito più cambiamenti è di sicuro il centrocampo. Una mediana tutta nuova che ha salutato prima di tutti Tijjani Reijnders approdato a Manchester sponda City, poi i vari Pobega, Bondo e Musah.



Ad infoltire il reparto sono però arrivati Samuele Ricci, Luka Modric e Ardon Jashari, dopo la telenovela durata praticamente un’intera estate con il Brugge. Sul gong, l’arrivo di Adrien Rabiot, fedelissimo di mister Allegri ha addolcito questa finestra di mercato. Come riportato dal giornalista di Marca Matteo Moretto, gli scenari di mercato del Milan però potevano essere ben diversi, almeno per quanto riguarda la mediana.

Proposto Bissouma dal Tottenham

“Nel corso del mese di giugno-luglio è stato proposto al Milan Bissouma. 29 anni, mediano del Tottenham acquistato nel 2022 dal Brighton per quasi 30 milioni di euro.

Ha un contratto in scadenza nel 2026, è un giocatore in uscita dal Tottenham e continua ad esserlo anche ora. Quasi 30 anni, una grandissima esperienza in Premier. Il Milan non ce l’aveva tra le priorità, tant’è che poi è andato a chiudere altre operazioni, ma è vero che è stato proposto e non solo al Milan”

Nel pieno della sessione, probabilmente nel pieno delle trattative per portare a Milano Jashari, i rossoneri hanno declinato l’opportunità di ingaggiare Bissouma, offerto dal Tottenham.

Il maliano rimane in uscita dagli Spurs e come riferito da Moretto rimane ancora aperta la possibilità di un suo trasferimento in Italia nella finestra di mercato invernale.