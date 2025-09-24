Milan, duro attacco al mercato: “Nessun colpo in difesa, hanno venduto i big”, poi il paragone con il Napoli

Dichiarazioni piuttosto importanti e fastidiose nei confronti del Milan. Da Napoli arriva un attacco abbastanza sorprendente”.

Dopo la vittoria contro il Lecce adesso in casa Milan si torna a lavorare in vista del futuro e gli occhi sono tutti puntati al big match di domenica sera contro il Napoli. I campioni d’Italia di Antonio Conte sono i chiari favoriti per questa stagione ma con una buona prestazione i rossoneri possono dare una dimostrazione e spiegare che possono dire la propria su questo risultato.

Le parole di Conte dopo Napoli Pisa hanno però riaperto le polemiche, il tecnico ha parlato di un mercato non cosi straordinario per gli azzurri e di altre squadre già rodate per questo campionato. Parole che hanno destato scalpore e che non tutti hanno apprezzato. Il giornalista di Radio Crc Umberto Chiariello ha commentato quasi criticando il tecnico pugliese ma allo stesso tempo denigrando le avversarie della squadra campione d’Italia.

Milan sotto accusa, il messaggio di Chiariello è netto

Attraverso i microfoni di Radio Crc Chiariello ha criticato le parole di Antonio Conte affermando che si lamenta di un mercato non cosi importante ma in realtà – eccetto per la Premier – nessuno in Italia riesce a fare queste cose. E il giornalista ha tirato tra le altre cose il calciomercato del Milan, realizzando parole piuttosto dure sui rossoneri:

“Altre squadre rodate? Beh, se è rodata la rosa del Milan con un allenatore nuovo, una rosa finita ottava lo scorso anno e vendendo pezzi importanti come Theo Hernandez, Reijnders e addirittura Thiaw”. Chiariello ha sottolineato che in difesa doveva arrivare un grande nome e non è arrivato nessuno e che in attacco si è parlato molto di Hojlund che alla fine ha preso proprio il Napoli.