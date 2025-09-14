Milan, era vicino all’addio, ora è pronto alla ribalta: la scelta di Allegri

I rossoneri sfidano in casa gli uomini di Italiano, tutto pronto a Milanello per la terza giornata di campionato: la scelta del mister.

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida con il Bologna. Dopo lo stop per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026, a Milanello si definiscono gli ultimi dettagli in vista della gara. Riflettori accesi alle 20:45 a San Siro, per provare a continuare la scia positiva innescata contro il Lecce.

Secondo quanto raccolto da TuttoSport, il mister è pronto a dare una chance a un calciatore a lungo sotto i riflettori dell’addio. Si tratta di Gimenez, che si prepara per un riscatto degno di nota.

Milan-Bologna il banco di prova per Gimenez

Durante la finestra estiva delle trattative, il Milan aveva preso in considerazione l’idea di vendere Giménez. Motivo: alcune caratteristiche del centravanti erano ritenute non del tutto in linea con lo stile di gioco voluto da Max Allegri. Ci sono stati contatti, discussioni, valutazioni sul suo utilizzo, ma alla fine la scelta è stata un’altra: Giménez resta e con decisione.

È stato lui stesso a volere restare per dimostrare che può essere utile, protagonista, non semplicemente uno dei tanti attaccanti della rosa. Allegri ha apprezzato l’impegno costante negli allenamenti, disponibilità al sacrificio, e un atteggiamento che ha colpito staff e dirigenza. Nel prossimo impegno contro il Bologna, Giménez avrà la chance di dimostrare che la fiducia accordatagli non è stata vana.

Per diventare davvero protagonista, Giménez dovrà confermarsi sul campo: gol, ma anche contributo tattico, movimenti senza palla, dialogo con i compagni, partecipazione attiva al gioco offensivo e difensivo. Il Milan ha bisogno di un attaccante che non sia solo presenza in area, ma che sappia interagire con il sistema offensivo, muoversi, creare spazi e pressare. Allegri gli offre l’opportunità. Ora la parola passa al campo.