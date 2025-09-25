Milan, Gimenez non convince: Tare torna sul suo pupillo

Il rendimento del messicano continua a non dare certezze per il futuro e il Diavolo pensa alle possibili alternative: la prima scelta rimane un vecchio pallino

Dopo il primo passo falso contro la Cremonese all’esordio in campionato, il Milan sembra essere istantaneamente tornato sulla strada giusta. In una stagione priva di impegni europei infrasettimanali e con una sola gara da preparare a settimana, la formazione di Massimiliano Allegri ha la grande opportunità di resettare tutto e ricominciare, alla ricerca del piazzamento in Top 4 che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

La strada è molto lunga, ma i presupposti sembrano esserci tutti. La squadra appare in crescita e i meccanismi in campo sembrano funzionare sempre meglio partita dopo partita. Alcuni singoli stanno emergendo grazie a prestazioni di alto livello, mentre altri appaiono ancora indietro rispetto ai compagni.

Gimenez possibile partente, c’è già il sostituto: per Tare è la priorità

Chi non è ancora riuscito ad incidere in maniera netta è Santiago Gimenez. Il messicano, arrivato lo scorso inverno dal Feyenoord, non sembra essere un irrinunciabile per Massimiliano Allegri e le sue prestazioni in questa stagione rafforzano tale idea. Gimenez sembrava prossimo all’addio già in estate, ma alla fine è rimasto a Milano: non è però da escludere un nuovo tentativo di cessione a gennaio.

In caso di addio del messicano, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe già in mente il sostituto ideale per questo Milan: Artem Dovbyk. L’ucraino piace da tempo e l’interesse era tale da spingere i rossoneri ad allestire una doppia trattativa con la Roma, che avrebbe portato l’ucraino al Milan e Gimenez in giallorosso.

Lo scambio non ha tuttavia mai visto la fumata bianca e i due calciatori sono quindi rimasti nella propria squadra di appartenenza. Entrambi non sembrano comunque essere nelle grazie dei rispettivi allenatori: di Gimenez ne abbiamo già parlato, medesimo discorso per Dovbyk al quale Gasperini preferisce il neoarrivato Evan Ferguson. Motivo che spingerebbe l’ucraino a guardarsi intorno: ed è proprio quella la speranza di Igli Tare, quella di farsi trovare pronto portando in rossonero l’ex Girona.