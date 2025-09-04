Milan, il mercato non convince: la sentenza ora è netta

Il mercato Milan è stato sotto osservazione dall’inizio alla fine e non tutti sono convinti delle mosse da parte della dirigenza rossonera.

La stagione del Milan è iniziata con tanti alti e bassi ed il club rossonero è chiamato al riscatto il prima possibile. Negli ultimi giorni di mercato la società milanese ha fatto importanti investimenti, sono arrivati importanti rinforzi ma non tutti hanno soddisfatto le attese. In particolare i tifosi e probabilmente l’allenatore volevano un centrale di esperienza, giocatore che alla fine non è arrivato.

Il mercato del Milan ha visto tanti arrivi ma anche e soprattutto tante cessioni e in molti hanno sottolineato questa situazione. Il giornalista Rai Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo il futuro del club rossonero.

Sorpresa Milan, arrivano le parole del giornalista sul mercato

Attraverso i microfoni di Tmw il giornalista Paganini ha parlato del mercato e ha analizzato quella del club rossonero e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La regina del mercato è stato il Napoli, ha utilizzato al meglio i soldi ricavati dalla cessione di Kvara. Mi è piaciuto il mercato della Fiorentina mentre non mi hanno convinto il mercato di Inter, Juve e Milan, neanche della Roma”.

Il giornalista ha poi parlato degli acquisti del Milan a centrocampo e a riguardo ha sentenziato: “Centrocampo del Milan come quello del Napoli? Si è avvicinato ma è ancora dietro, ha dei ricambi di livello importante ma il Napoli ha una qualità diversa ed è il miglior centrocampo della serie A”, la chiosa finale con il giornalista non ancora convinto del centrocampo rossonero.