Milan, il ricordo di Donnarumma: lo ha detto anche del PSG

Arriva un messaggio forte da parte di Gigio Donnarumma appena approdato al Manchester City: questo il suo ricordo legato a Milan e PSG

Gianluigi Donnarumma ha definitivamente rotto con il Paris Saint-Germain, scegliendo per il suo futuro il Manchester City. Sarà una sfida entusiasmante per un portiere che ha vinto la Champions League la scorsa stagione. La sua carriera è iniziata al Milan e il suo addio si è consumato tra le polemiche per non aver rinnovato il contratto.

Ai microfoni ufficiali del Manchester City, Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono davvero felice ed emozionato di essere in uno dei migliori club al mondo. Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c’è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere insieme“.

E sul suo passato con Milan e PSG ha detto: “Sicuramente il Milan e il Psg mi hanno aiutato molto nella mia crescita – le parole del portiere – Ho vinto tanto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato. Ora però sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui: scrivere la storia e diventare un simbolo per la città e per il club“.