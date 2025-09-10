Milan in ansia per Leao: le ultime sulle condizioni del portoghese

È la settimana di Milan-Bologna e Allegri attende ancora un responso sulle condizioni di Rafael Leao: rimane in dubbio la sua presenza

Finita la sosta nazionale, si torna a pensare al campionato. Riparte la serie A con il derby d’Italia in programma sabato e con Milan-Bologna nel sunday night. Al rientro dei suoi nazionali, Max Allegri dovrà sciogliere più di qualche dubbio di formazione in vista dell’ostico match contro i felsinei.

Dagli ultimi giorni di mercato sono arrivati Nkunku, Odogu e soprattutto Adrien Rabiot. Nonostante un leggero ritardo di condizione, le chance di vedere già dal primo minuto il nuovo cavallo di Allegri sono tante.



Diverso il discorso per Odogu, indietro nelle gerarchie del tecnico livornese, e per Nkunku ancora lontano dalla miglior condizione, per lui molto probabilmente ci sarà spazio a gara in corso.

Dubbio Leao: ci sarà contro il Bologna?

San Siro è pronto ad accogliere nuovamente i rossoneri, ma tra questi, difficilmente comparirà Rafael Leao. L’asso portoghese ha saltato le prime due di campionato dopo l’infortunio accusato nella prima uscita ufficiale del Milan, il match di coppa Italia contro il Bari, e naturalmente , anche la “chiamata alle armi” di Martinez con il Portogallo, impegnato nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo.

Il giocatore sta completando la fase finale del recupero dal problema al polpaccio. La situazione è in miglioramento, il recupero procede spedito. Ma la decisione su un’eventuale presenza nella partita contro il Bologna verrà presa nei prossimi giorni, ovviamente, senza prendere rischi e garantire un pieno recupero del classe ‘99, di cruciale importanza per l’ecosistema Milan.