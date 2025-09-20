Milan-Inter, colpo di scena sul derby: l’annuncio lascia basiti

Le dichiarazioni di un ex Milan in merito al derby della Madonnina hanno lasciato senza parole

Nonostante il derby tra Inter e Milan sia ancora lontano con la gara prevista il 23 novembre, l’attesa in città inizia già nei mesi precedenti per la sfida più importante della stagione.

Nell’ultima annata annata, a festeggiare è stato il popolo rossonero grazie ai 3 successi su 5 incontri: decisiva soprattutto la finale in Supercoppa Italiana che ha permesso al Diavolo di alzare il trofeo davanti ai cugini.

A proposito, si è espresso un giocatore che a Milano ne ha affrontati di derby e domani dovrebbe essere titolare in un’altra stracittadina.

Milan Inter, messaggio a sorpresa dell’ex Romagnoli

Intervistato sui canali ufficiali della Lazio, il difensore Alessio Romagnoli ha parlato del derby con la Roma di domenica e dalla sua importanza ed è tornato cosi a parlare anche del derby di Milano che ha vissuto:

“È una partita bellissima da vivere e da giocare. Il derby è la nostra gara più importante dell‘anno: saremo pronti. Rimane sempre una partita a parte. Vogliono tutti giocarlo ed è spettacolare sotto ogni aspetto”.

L’ex Milan però ha continuato soffermandosi anche sui derby giocati in passato, ma con una differenza:

“Gli altri derby sono altrettanto belli ma non vengono vissuti in questo modo. Il derby se sei di Roma lo percepisci di più, a prescindere dall’esperienza. Penso a me, Cataldi e Pellegrini. È bello sentirlo, poi nel momento in cui l’arbitro fischia l’inizio tutto svanisce. È una sensazione incredibile, difficile da spiegare”.