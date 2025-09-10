Milan, la confessione di Rafael Leao gela tutti: lo ha detto in diretta

E’ arrivata una confessione dell’attaccante del Milan Rafael Leao riguardo il suo infortunio e anche la posizione in campo da ricoprire con Allegri

Rafael Leao è attualmente infortunato dopo il problema avuto in Coppa Italia contro il Bari. Ai rossoneri è mancato soprattutto quello spunto contro la Cremonese, nella sconfitta interna di San Siro. Per il portoghese ci sarà bisogno ancora di qualche giorno prima di tornare al massimo della forma.

Sono arrivate proprio le parole di Leao riguardo le sue condizioni sul palco del premio Gentleman: “Sto lavorando per tornare in campo il prima possibile, ma è una lesione per la quale non posso prendere rischi“. Poi prosegue dicendo: “Io centravanti? Conosco bene questa posizione, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per lui“.

Il Milan non vede l’ora di avere a disposizione Leao. Serve il portoghese per tentare seriamente l’assalto ai primi posti in classifica. L’obiettivo è quello di tornare subito in Champions League e il fatto di giocare soltanto una competizione può generare dei vantaggi importanti. Soprattutto perché dalla prossima settimana inizierà la Champions League.