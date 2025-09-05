Milan, l’addio è ufficiale: svelato comunicato e formula

Si lavora per gli ultimi colpi di mercato: è arrivata una cessione ufficiale, c’è anche il comunicato da parte del club.

In casa Milan è tempo di addi. Dopo una lunga estate di trattative e nuovi arrivi, Igli Tare ha piazzato un nuovo colpo in uscita che si aggiunge alle cessioni di Reijnders, Thiaw, Hernandez. La notizia non è inattesa, visti i trascorsi tra società e calciatore.

Tra i giocatori ancora in attesa di trovare una destinazione ci sono Yacine Adli, Silvano Vos e Divock Origi. Per il Milan si tratta di concludere operazioni utili a liberare spazio salariale e alleggerire la rosa in relazione ai nuovi arrivi e alle possibili idee di mercato per gennaio. Ma non è tutto.

L’annuncio ufficiale: fine di un’era in casa Milan

Ismael Bennacer lascia il Milan per approdare alla Dinamo Zagabria con un accordo di prestito annuale corredato dall’opzione di riscatto da parte del club croato. L’operazione si è conclusa nelle scorse ore, l’ufficialità arriva dai canali del club croato cha attraverso il proprio sito web ha dato il benvenuto al calciatore.

Il prestito alla Dinamo dura una stagione e include l’opzione di acquisto. Se Bennacer riuscirà a ritrovare forma, regolarità e fiducia a Zagabria, l’operazione potrebbe diventare definitiva, e segnare un nuovo capitolo positivo per la sua carriera. Altrimenti, il ritorno a Milano non è automaticamente da escludere, ma sarà condizionato da prestazioni e scelte future del club.

Addio Bennacer, i motivi della cessione

Bennacer era arrivato a Milano nel 2019, proveniente dall’Empoli, dopo essere stato eletto miglior giocatore della Coppa d’Africa. Con i rossoneri ha conquistato lo scudetto 2021/22 e contribuito alla conquista della semifinale di Champions nella stagione 2022/2023 con un gol decisivo nei quarti contro il Napoli.

Tuttavia, un grave infortunio al ginocchio subito nel maggio 2023 ha segnato una frenata nella sua ascesa: da lì, le sue prestazioni sono calate, e il reinserimento nel nuovo progetto tecnico di Allegri si è complicato. Gli elementi decisivi che hanno spinto Milan e Bennacer verso la separazione includono un ingaggio elevato: stimato intorno ai 4 milioni netti annui; a cui si aggiungono la difficoltà di inserirsi nel centrocampo attuale, affollato di registi come Modrić e Jashari.

Inoltre, Bennacer è rimasto escluso dalle tournée estive e ha vissuto un’estate di mercato senza pretendenti forti. Il passaggio alla Dinamo Zagabria per il calciatore rappresenta una chance concreta di rimettersi in gioco, ritrovare continuità e determinazione.