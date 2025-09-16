Milan, Leao risponde a Gimenez: il messaggio del portoghese sorprende tutti

Gesto a sorpresa di Rafael Leao, con il portoghese che ha risposto al compagno di squadra Santiago Gimenez. I tifosi del Milan non se l’aspettavano.

Domenica a San Siro si è visto un Milan convincente. Contro un avversario ostico come il Bologna di Vincenzo Italiano, i rossoneri hanno sfornato un’ottima prestazione. Pochi rischi corsi e diverse occasioni create, con il gol di Luka Modric che è bastato per portare a casa i tre punti e centrare la seconda vittoria di fila.

L’unica pecca è stata probabilmente proprio quella legata alle diverse occasioni sprecate, con un nome su tutti a far storcere il naso: Santiago Gimenez. Il centravanti messicano ha mancato l’appuntamento con il gol, continuando un periodo con la casacca rossonera tutt’altro che fortunato. Nelle scorse ore Rafael Leao ha stupito tutti con un messaggio rivolto all’ex Feyenoord.

Milan, Leao si fida di Gimenez: commento sui social dopo il Bologna

Nella serata di ieri Gimenez ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, festeggiando per il successo contro il Bologna e sottolineando che: “la cosa più importante è vincere”. Tra i tanti commenti di supporto, non è mancato quello di Rafael Leao, che ha consolato il suo compagno di squadra scrivendo: “ne farai molti presto”. Un chiaro riferimento ai gol, che al momento mancano ma che il 10 rossonero è sicuro arriveranno molto presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

La sensazione comune è che Gimenez stia soffrendo molto questa astinenza del gol. Il centravanti messicano ha tremendamente bisogno di sbloccarsi per dare una scossa ad una stagione che al momento non lo vede in grande spolvero. Ad aggiungere ulteriori pressioni c’è poi l’ottimo debutto nel finale di gara con il Bologna Christopher Nkunku, che sembra già pronto a sorpassare Gimenez nelle gerarchie.