Milan Lecce, Allegri spiazza di nuovo tutti: ora è ufficiale, la decisione su Maignan e Gimenez

Le scelte ufficiali di Massimiliano Allegri per il match di Coppa Italia tra Milan e Lecce con i rossoneri che stavolta cambiano davvero molto.

Il Milan di Massimiliano Allegri sarà impegnato questa sera nei sedicesimi di Coppa Italia ed i rossoneri vogliono raggiungere il turno successivo dove eventualmente affronterebbero la Lazio di Sarri all’Olimpico. Il Milan, dopo la sconfitta iniziale a San Siro contro la Cremonese, ha fatto il mercato ed ha trovato finalmente la quadra, i rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive e ora vogliono continuare la tradizione anche in Coppa.

Il club milanese affronta questa sera il Lecce, un’altra squadra di serie A ma in evidente difficoltà e Di Francesco proverà comunque a fare qualcosa ed evitare cosi il trend negativo. Ancora assente Leao, fuori per infortunio ma stasera sarà l’occasione per vedere diversi nuovi giocatori. Torna dopo l’infortunio anche Mike Maignan.

Milan Lecce, ecco le scelte dei due allenatori

Uomo chiave nel match di Udine Christian Pulisic partirà dalla panchina mentre Allegri ha deciso di affidare le chiavi dell’attacco a Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, quest’ultimo a caccia della rete. Il messicano è in difficoltà e quindi Allegri spera nel ritorno al gol, ecco le formazioni ufficiali del match:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

LECCE: Fruchtl, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba, Dramè, Berisha, Helgason, N’Dri, Camarda, Morente. All. Di Francesco.