Verso Milan-Lecce, i precedenti tra le due squadre: i rossoneri in vantaggio

Ecco come sono andati gli ultimi incroci tra Milan e Lecce: i rossoneri possono sorridere

Aspettando il big match di domenica sera contro il Napoli, per il Milan questa sera previsto l’impegno con il Lecce: gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Competizione che lo scorso maggio, Matteo Gabbia e compagni hanno visto sfumare, a seguito della sconfitta in finale con il Bologna.

La delusione di quella finale, unita all’ottavo posto in campionato hanno fatto capire al presidente Cardinale l’esigenza di voltare pagina: la società infatti ha deciso di puntare sull’esperienza di Massimiliano Allegri in panchina. Scelta che al momento si sta rivelando efficace, con 4 vittorie in 5 gare. La stagione 2025/2026 del Diavolo è iniziata proprio in Coppa Italia, con i trentaduesimi vinti contro il Bari: adesso nuovo avversario pugliese, ovvero il Lecce allenato da Eusebio Di Francesco.

Milan-Lecce i precedenti

Questa sera a San Siro, Milan e Lecce sono pronti a sfidarsi per la 47esima volta nella storia: quarta invece considerando solo la Coppa Italia. L’ultimo incrocio tra le due formazioni nella competizione è stato nel 1990, ottavi di finale quando i meneghini si imposero 3-0 all’andata, pareggiando 2-2 al ritorno. Alla fine però dovettero arrendersi in semifinale, davanti alla Roma che avrebbe alzato il trofeo.

Non solo Serie A e Coppa Italia, infatti i due club si sono sfidati addirittura in Serie B tra il 1980 e il 1983. Intanto nel bilancio complessivo, in testa i lombardi con 29 vittorie seguiti dai salentini con 2 successi, senza dimenticare i 15 pareggi.

Oggi alle 21, il club giallorosso a caccia del massimo risultato: l’ultima volta accadde il 01 aprile 2006 in campionato, quando fu decisiva la rete di Konan. Dunque un tabù da provare a sfatare e come se non bastasse, i pugliesi sono reduci da tre sconfitte consecutive.

Spettacolo garantito, i gol non dovrebbero mandare

Milan-Lecce negli ultimi anni ha sempre fatto appassionare i tifosi soprattutto rossoneri, regalando sfide piene di emozioni. Allegri può sorridere specialmente guadando un dato in particolare, ovvero che il Diavolo per undici volte di fila ha segnato più di due gol alla formazione pugliese.

Questa striscia si era aperta nel 2011 nell’incredibile rimonta del club meneghino, da 3-0 a 3-4 trascinato da Kevin-Prince Boateng: durante quel match, guarda caso l’allenatore del Milan era proprio Max Allegri.

Lo scorso agosto le due squadre si sono già affrontate in campionato, con vittoria rossonera grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic. Proprio lo statunitense, in carriera ha timbrato il cartellino contro il Lecce in diverse occasioni e oggi potrebbe riprovarci: anche se il peso offensivo dovrebbe ricadere sul neoacquisto Nkunku e Gimenez. Il messicano, alla ricerca del primo centro stagionale e fortemente criticato nelle ultime uscite.