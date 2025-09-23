Milan Lecce, Landucci è chiaro: messaggio prima del match

Marco Landucci parla senza filtri: il vice allenatore rossonero manda un segnale alla squadra prima di Milan-Lecce.

Il Milan torna in campo per il terzo turno di Coppa Italia contro il Lecce. Dopo le parole di Paolo Scaroni, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il vice allenatore di Max Allegri, Marco Landucci.

Landucci presenta Milan-Lecce: messaggio alla squadra

Marco Landucci ha parlato in modo chiaro e deciso prima di Milan-Lecce: “Quest’anno abbiamo campionato, coppa Italia e finali di Supercoppa a Dicembre. Il Milan quando scende in campo deve avere obiettivo di vincere partitaz stasera dobbiamo sudare ma sono consapevole che faremo una buona partita. Abbiamo trovato un bel gruppo, c’è bel clima tra giocatori e staff, contano le partite è vero ma ci sono tutti i presupposti per fare bene. Bisogna volare basso e restare umili ma siamo fiduciosi”.

Nel corso del pre gara, ai microfoni di Sport Mediaset ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero in prestito al Lecce: “Al Milan sono nato, adesso sono con la testa al Lecce, siam venuti qua per fare una grande partita. Giocare a San Siro è sempre bello, sia per me che per i miei compagni e spero di fare una bella partita. Futuro? Siam ad inizio stagione e adesso voglio onorare la maglia del Lecce e dei suoi tifosi. Esultare in caso di gol? Non potrei mai farlo”.