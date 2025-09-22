Milan, mister Allegri è stato chiaro “Bisogna parlare poco” e su Gimenez…

Il tecnico difende il messicano finito nel mirino delle polemiche e annuncia le sue idee in vista del prossimo impegno di campionato.

Massimiliano Allegri alla vigilia del prossimo impegno di Coppa Italia contro il Lecce ha rilasciato alcune dichiarazioni alla MilanTV. Il tecnico rossonero ha annunciato dei cambi di formazione per dare spazio a chi ne ha avuto meno e per dare respiro ai titolari.

Non è una gara da sottovalutare, l’impegno da parte dei suoi uomini deve essere massimo. Il tecnico ha la lanciato anche un messaggio chiaro a Gimenez. Il calciatore non sta attraversando un buon momento, è da un po’ che manca al gol al netto delle sue buone prestazioni.

Allegri sicuro: massima fiducia a Gimenez

Il tecnico ha ribadito anche che da parte sua c’è massima fiducia per Santiago Gimenez. Il messicano sta attraversando un momento di buona volontà sotto porta: le occasioni non sono mancate, e il movimento, l’impegno, l’attaccamento al lavoro sporco e creativo stanno emergendo. Ma il gol ancora manca.

“Gimenez ha avuto occasioni da gol, sta facendo bene. Magari il gol arriverà proprio domani. L’importante è parlare poco e lavorare tanto. Non abbiamo fatto ancora nulla. A distruggere quanto fatto e costruito in tanto tempo ci vuole poco”.

Mister Allegri ha incoraggiato l’ambiente e i tifosi al massimo supporto per una gara importante, in una competizione da non sottovalutare. L’obiettivo è vincere e passare il turno:

“Domani dobbiamo vincere. Non dobbiamo arrivare ai rigori che può succedere di tutto, sono una lotteria. Per arrivare alla finale serve un percorso. Domani serve il giusto approccio contro il Lecce, serve rispetto. Loro non avranno pressioni. Sta a noi avere l’approccio giusto e dimenticare quanto successo in campionato di positivo”.

Sui dubbi di formazione: