Milan-Napoli, al via il duello Scudetto: Allegri parte in vantaggio

Il match in programma domenica ha già il sapore di una sfida Scudetto: i rossoneri potrebbero essere in vantaggio?

Domenica a San Siro andrà in programma il primo dei big match che interesserà la prima della classe, il Napoli di Antonio Conte, e il Milan di Max Allegri. Una sfida già ricca di emozioni e suggestioni per sognare un obiettivo grande come lo Scudetto.

Allegri avrà il compito di motivare i suoi, specie chi entra dalla panchina: qualche cambio forzato in attacco o a centrocampo potrebbe rivelarsi decisivo. Un successo contro il Napoli non è mai da considerarsi scontato e potrebbe esserci un vantaggio proprio per i rossoneri.

Verso Milan-Napoli, la notizia che fa sorridere Allegri

La notizia è arrivata ieri sera: Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, rischia seriamente di saltare la sfida di domenica a San Siro contro il Milan per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Dopo un inizio di stagione convincente, il centrale ha accusato un problema fisico proprio durante la partita contro il Pisa, chiedendo il cambio nel secondo tempo.

Per il Milan, questa può essere vista come una circostanza favorevole. Allegri, che nelle ultime gare ha dovuto affrontare diverse criticità legate agli infortuni, tra i quali il portiere Maignan e l’attaccante Leao, potrebbe ritrovare un avversario meno solido nel reparto arretrato.

Ciò che farà la differenza sarà come la squadra di Allegri calibrerà la sua prestazione tattica, l’approccio mentale e la capacità di cogliere ogni minima occasione che la contingenza offrirà. San Siro si prepara per un confronto che potrebbe decidersi nei dettagli.