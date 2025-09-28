Milan-Napoli, Conte non nasconde il rammarico: “Mi è dispiaciuto molto”

Antonio Conte ha detto la sua al termine del big match tra Milan e Napoli, terminato con il successo per 2-1 dei rossoneri e con la prima sconfitta in campionato della sua squadra.

Il Milan non vuole più fermarsi ed anche il Napoli va al tappeto per 2-1. Successo di prestigio per i rossoneri, che escono vittoriosi nel primo big match stagionale, contro la grande favorita per lo Scudetto, e adesso sognano. Il Diavolo vola al primo posto in classifica con 12 punti, raggiungendo lo stesso Napoli e la Roma di Gasperini.

Grandissima prestazione per i rossoneri, protagonisti di un primo tempo perfetto chiuso in vantaggio di due reti e di una seconda frazione di resistenza dopo il rosso a Estupinan e il rigore segnato da De Bruyne. Dopo il fischio finale, oltre a Max Allegri, anche Antonio Conte ha detto la sfida, analizzando la sconfitta dei suoi.

Conte, gol subiti troppo presto: “Dispiace molto”

Il tecnico dei partenopei è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando della gara e del successo del Milan ai danni della sua squadra. L’allenatore leccese si è detto dispiaciuto soprattutto per una cosa:

Dispiace molto aver concesso subito i gol. Al livello di squadra potevamo sempre fare meglio sui gol. All’inizio partire qui a San Siro e andare sotto non è stato semplice. Nel primo tempo abbiamo giocato, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo pressato il Milan molto alto. La prestazione mi è piaciuta, l’atteggiamento di venire qua a Milano contro il Milan che è una squadra tosta. Questo ci deve dare delle sensazioni positive. Dobbiamo migliorare dove dobbiamo migliorare. Sul 2 a 0 era dura e nonostante tutto ci siamo rimessi a giocare e abbiamo riaggredito alto.

Molta delusione per Conte, dispiaciuto soprattutto per aver subito gol nei primi istanti di gara. Il tecnico salentino non si è detto scontento della gara dei suoi, nonostante la sconfitta arrivata comunque contro un grande avversario.