Milan-Napoli, dubbi in attacco per Allegri: le mosse anti-Conte

Il Diavolo incontra Partenope, un match scudetto in una notte magica a San Siro: le probabili formazioni dei due allenatori.

Milan vs Napoli significa Allegri vs Conte e non solo. Una sfida unica e importantissima per la lotta alla conquista della vetta. I due tecnici vogliono vincere, da una parte c’è voglia di riscatto, dall’altra di continuità.

I rossoneri arrivano da una scia di vittorie e di successi che non lasciano dubbi sul lavoro che sta facendo Max Allegri. I partenopei sbarcano a San Siro con il tricolore cucito sul petto e una scia di imbattibilità da difendere.

I dubbi di Allegri in vista del big match

In vista del confronto con il Napoli, Massimiliano Allegri appare alle prese con “due dubbi”: chi affiancherà Pulisic in avanti Gimenez o Nkunku? Chi ci sarà accanto a Modric: Fofana o Loftus-Cheek?

Gimenez ha abitualmente il posto da titolare e una certa affinità tattica col modulo adottato, dall’altro Nkunku porta imprevedibilità, mobilità e qualità nella rifinitura. Il francese ha inoltre trovato il suo primo gol in rossonero sbloccandosi e trovando fiducia.

Il prossimo obiettivo è la continuità e potrebbe essere il fattore che influenzerà le scelte dell’allenatore. Scelta facile su Leao, che ritorna tra i convocati ma non sarà in campo come titolare non essendo nel massimo della sua forma.

Milan-Napoli, le probabile formazione rossonera

Sul fronte tattico, tutto lascia presagire che Allegri possa riconfermare il modulo 3-5-2, con Maignan nuovamente in porta e un terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic, come riportato da la Gazzetta dello Sport. Nel mezzo, invece, la presenza costante di Modric e Rabiot è data per scontata. Allegri vuole rivedere la stessa partita disputata contro l’Udinese, un esempio di forza e determinazione di una squadra in costruzione e con grandi sogni.

In ottica Napoli, il tecnico Antonio Conte dovrà fare i conti con problemi difensivi: assenze dovute a infortuni o momenti delicati nella retroguardia costringono a scelte forzate.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic.

A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Leão, Nkunku.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, Mc Tominay; Hojlund.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.