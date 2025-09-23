Milan-Napoli, è già sfida: Meret sicuro “Domenica sarà durissima”

Le dichiarazioni di Meret hanno già infiammato l’ambiente: è iniziata la settimana di Milan-Napoli

Archiviato l’importante successo con l’Udinese, il Milan sta preparando la gara di questa sera contro il Lecce per i sedicesimi di Coppa Italia. Per gli uomini di Allegri, in arrivo la delicata sfida di domenica con il Napoli. Primo crash test stagionale tra due formazioni che hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi.

Il Diavolo reduce da tre vittorie consecutive e momentaneamente al terzo posto, mentre la formazione campana ha fatto ancora meglio: vetta della classifica in solitaria a punteggio pieno. Nonostante manchino cinque giorni all’incontro, l’ambiente si è già riscaldato, soprattutto dopo le dichiarazioni di Meret.

Meret avverte: “andremo a San Siro per provare a vincere”

Intervistato a DAZN nel post partita di Napoli-Pisa, il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato del prossimo impegno con il Milan previsto domenica sera alle 20:45.

L’azzurro è consapevole della forza dell’avversario, anche se non ha nascosto le proprie ambizioni:

Col Milan sarà durissima, giocano in uno stadio complicato e hanno entusiasmo, ma conosciamo le nostre qualità e andremo a San Siro per provare a vincere.

La differenza potrebbero farla proprio le difese, non a caso entrambe le squadre sono state le meno battute in quesito avvio di campionato: 2 reti incassate dai lombardi, rispetto alle 3 dei partenopei. Aspetto su cui Allegri e Conte stanno lavorando e proprio il tecnico salentino, grazie alla miglior difesa ha vinto lo scudetto 2024/2025.

Gli azzurri vorrebbero replicare la trasferta vittoriosa dell’ultima annata, quando nella gara d’andata Lukaku e Kvaratskhelia permisero al Napoli di conquistare il massimo risultato. Al ritorno invece, altro trionfo campano 2-1 in cui fu protagonista proprio Meret: l’ex Spal infatti parò un rigore a Santiago Gimenez.