Milan Napoli, Leao in campo solo in un caso: la situazione sulla stella rossonera

Il Milan continua a vincere e funziona. L’unica vera tegola per Massimiliano Allegri è l’assenza del fuoriclasse portoghese Rafael Leao.

Anche nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce il Milan ha offerto un’ottima prestazione. Quello che in parte sorprende tifosi e addetti ai lavori è la potenza offensiva del club rossonero, anche sfortunato a causa dei legni, ma molto pericoloso in ogni azione da gioco. Il club sta vincendo e convincendo e ciò nonostante l’illustre assenza del talento portoghese Rafa Leao.

Il giocatore lusitano ha giocato il suo ultimo match lo scorso 17 Agosto nel preliminare di Coppa Italia e quindi la sua assenza è prolungata e dura da oltre un mese e nessuno se lo aspettava. Ma ora ci sono buone sensazioni riguardo il suo rientro.

Ultim’ora Leao, le ultime sull’infortunio del portoghese

Nel corso del post partita di Milan Napoli il tecnico per l’occasione Marco Landucci ha dato rassicurazioni riguardo Rafa ed ora emergono nuove indicazioni sul giocatore rossonero. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Allegri rischierà Leao solo in un caso, specialmente ricordando che dopo il Napoli c’è un altro big match e ovvero la sfida di campionato contro la Juventus.

Secondo il portale il giocatore sarà a disposizione per il big match di domenica se riuscirà ad allenarsi regolarmente con il gruppo tra giovedi e venerdi e Landucci d’altronde aveva parlato di rientro giovedi. Vedremo se sarà tutto confermato o meno, ma ci sono buone sensazioni per i rossoneri.