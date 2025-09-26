Milan Napoli, un big fatto fuori tra i titolari: la sentenza sorprende tutti

Importanti novità alla vigilia del match di serie A tra Milan e Napoli. I due tecnici lavorano per stupire i rispettivi avversari.

C’è grande attesa per il big match di domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli, sfida valida per la quinta giornata di campionato. Il club rossonero è reduce da una serie di risultati positivi e una vittoria contro i campioni d’Italia di Antonio Conte cambierebbe e non poco quest’avvio di stagione per il Milan e alimenterebbe le speranze per un obiettivo maggiore rispetto alla qualificazione Champions, al momento dichiarata. E c’è curiosità per la formazione schiererà in campo nel big match di domenica.

Niente Leao, il Milan valuta la formazione migliore

Nella giornata di ieri Rafa Leao è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà quindi a disposizione per la sfida di domenica sera. Il portoghese non gioca dallo scorso 17 Agosto e quindi appare quasi impossibile che Allegri lo rischi dal primo minuto, specialmente calcolando i prossimi match ed il fatto che prima della sosta ci sarà un altro importante incontro come Juventus Milan. E quindi c’è curiosità riguardo il reparto offensivo rossonero.

Al momento le ultime indicazioni sembrano dire che la formazione titolare vedrà in attacco la coppia composta da Christian Pulisic – senza dubbio l’uomo del momento all’interno del club rossonero – e Santiago Gimenez, tornato al gol in coppa Italia contro il Lecce. Pronto a subentrare poi c’è il francese Christopher Nkunku, ultimo grande colpo della sezione di calciomercato del Milan.

Occhio Milan, spunta un’idea a sorpresa per il reparto offensivo

Se in attacco il reparto dovrebbe essere questo diversa è la situazione per il centrocampo dove, dopo questa prima parte di stagione, il Milan ha l’imbarazzo della scelta. Il titolarissimo è senza dubbio Luka Modric, gioiello quarantenne che Allegri ha preservato in coppa Italia e che sicuramente partirà dal primo minuto, insieme all’altro insostituibile Adrien Rabiot, arrivato a fine mercato e subito on fire tra i rossoneri.

L’ex calciatore ed ora giornalista Stefano Impallomeni ha analizzato la situazione all’interno del club rossonero ed ha sottolineato cosa farebbe al posto di Massimiliano Allegri: “La chiave del match sarà a centrocampo, li si deciderà la sfida. Mi aspetto Ruben Loftus Cheek dal primo minuto” e quindi per l’uomo l’inglese potrebbe sostituire a sorpresa Fofana, anch’egli tra i migliori giocatori in questo momento.

Milan Napoli è già un test molto importante per entrambe le squadre e potrebbe dirci molto sul proseguo della stagione dei due club. Una vittoria del Napoli a San Siro consoliderebbe ulteriormente la posizione della squadra di Antonio Conte, già ora ampiamente favorita per la vittoria del titolo di campioni.