Milan Napoli, un big fatto fuori tra i titolari: la sentenza sorprende tutti

di
Milan

Importanti novità alla vigilia del match di serie A tra Milan e Napoli. I due tecnici lavorano per stupire i rispettivi avversari.

C’è grande attesa per il big match di domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli, sfida valida per la quinta giornata di campionato. Il club rossonero è reduce da una serie di risultati positivi e una vittoria contro i campioni d’Italia di Antonio Conte cambierebbe e non poco quest’avvio di stagione per il Milan e alimenterebbe le speranze per un obiettivo maggiore rispetto alla qualificazione Champions, al momento dichiarata. E c’è curiosità per la formazione schiererà in campo nel big match di domenica.

Niente Leao, il Milan valuta la formazione migliore

Nella giornata di ieri Rafa Leao è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà quindi a disposizione per la sfida di domenica sera. Il portoghese non gioca dallo scorso 17 Agosto e quindi appare quasi impossibile che Allegri lo rischi dal primo minuto, specialmente calcolando i prossimi match ed il fatto che prima della sosta ci sarà un altro importante incontro come Juventus Milan. E quindi c’è curiosità riguardo il reparto offensivo rossonero.

Niente Leao, il Milan valuta la formazione migliore

Al momento le ultime indicazioni sembrano dire che la formazione titolare vedrà in attacco la coppia composta da Christian Pulisic – senza dubbio l’uomo del momento all’interno del club rossonero – e Santiago Gimenez, tornato al gol in coppa Italia contro il Lecce. Pronto a subentrare poi c’è il francese Christopher Nkunku, ultimo grande colpo della sezione di calciomercato del Milan.

Occhio Milan, spunta un’idea a sorpresa per il reparto offensivo

Se in attacco il reparto dovrebbe essere questo diversa è la situazione per il centrocampo dove, dopo questa prima parte di stagione, il Milan ha l’imbarazzo della scelta. Il titolarissimo è senza dubbio Luka Modric, gioiello quarantenne che Allegri ha preservato in coppa Italia e che sicuramente partirà dal primo minuto, insieme all’altro insostituibile Adrien Rabiot, arrivato a fine mercato e subito on fire tra i rossoneri.

Occhio Milan, spunta un'idea a sorpresa per il reparto offensivo

L’ex calciatore ed ora giornalista Stefano Impallomeni ha analizzato la situazione all’interno del club rossonero ed ha sottolineato cosa farebbe al posto di Massimiliano Allegri: “La chiave del match sarà a centrocampo, li si deciderà la sfida. Mi aspetto Ruben Loftus Cheek dal primo minuto” e quindi per l’uomo l’inglese potrebbe sostituire a sorpresa Fofana, anch’egli tra i migliori giocatori in questo momento.

Milan Napoli è già un test molto importante per entrambe le squadre e potrebbe dirci molto sul proseguo della stagione dei due club. Una vittoria del Napoli a San Siro consoliderebbe ulteriormente la posizione della squadra di Antonio Conte, già ora ampiamente favorita per la vittoria del titolo di campioni.

