Milan news, Allegri lo recupera: sarà titolare contro il Bologna

Gioisce Massimiliano Allegri che, nella gara contro il Bologna, potrà contare sulla titolarità di uno degli acquisti più importanti del Milan

Il Milan deve iniziare a preparare il match di domenica sera contro il Bologna. Per gli uomini di Allegri si prospetta una sfida stimolante sotto tutti i punti di vista: se da un lato la vittoria contro il Lecce ha ridato morale, dall’altro la sconfitta in casa contro la Cremonese continua a pesare nel giudizio di quest’inizio campionato. Per tutti questi motivi i rossoneri vogliono trovare nella gara di domenica un importante occasione di riscatto

Sicuramente però il Bologna di Vincenzo Italiano, dopo la vittoria in casa contro il Como, si prospetta un avversario particolarmente ostico per il Milan che sarà chiamato a confrontarsi, per la prima volta in stagione, con un big match. Massimiliano Allegri dovrà prendere tutte le precauzioni del caso e sta già sperimentando tutte le possibili formazioni. Intanto tra tutte queste ipotesi è stato scongiurato uno dei dubbi che più attanagliava l’ambiente rossonero.

Allegri può sorridere: il rossonero sarà titolare col Bologna

Quando è arrivata la notizia che Pervis Estupinan, durante la sosta per le nazionali, aveva saltato l’ultima gara dell’Ecuador per via di un affaticamento muscolare, i tifosi rossoneri già temevano il peggio. Infatti l’ex terzino del Brighton, dopo aver normalmente giocato la prima gara contro il Paraguay, è rimasto in tribuna nell’ultima sfida tra Ecuador e Argentina.

Ormai il dolore muscolare sembra essere un lontano ricordo e, già nelle prossime ore, il terzino arriverà a Milano per mettersi a disposizione del mister Allegri in vista della preparazione della gara contro il Bologna. Estupinan verrà confermato titolare sulla fascia sinistra e sarà chiamato a confermare gli ottimi segnali che si sono intravisti nell’esordio contro la Cremonese (un assist) ma soprattutto nell’ultima gara contro il Lecce, che ha fatto intravedere delle concrete prospettive di crescita.

Il Milan ha puntato tutto su Estupinian, l’erede di Theo Hernandez

Quest’estate il terzino è arrivato il Brighton con una responsabilità sulle spalle non indifferente, quella di sostituire uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni, Theo Hernandez. Per questo motivo i rossoneri si aspettano che l’ecuadoregno abbia un grande un impatto sul nostro campionato, anche se per forza di cose non potrà essere l’unico protagonista della fascia sinistra.

Infatti, subito dopo al giocatore nelle gerarchie spunta il nome di Bartesaghi, il classe 2005 ha già conquistato la fiducia di Allegri nel precampionato. Il giovane talento potrebbe essere già impiegato a gara in corso contro il Bologna, magari per non affaticare troppo Estupinian. Intanto i tifosi non vedono l’ora di goderseli entrambi e lasciarsi alle spalle il dolce ricordo di Theo.