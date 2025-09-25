Milan news, tutto pronto per il ritorno del grande ex: tifosi in delirio

L’ambiente rossonero si scalda grazie alle ultime notizie: un volto storico del Diavolo potrebbe fare ritorno al più presto

Archiviata la sfida di Coppa Italia vinta contro il Lecce con un solido 3-0, il Milan continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. I rossoneri torneranno in campo domenica sera in occasione del big match contro il Napoli campione in carica, una sfida tra Allegri e Conte che si preannuncia frizzante.

Dopo le incertezze delle prime settimane, confermate dal KO contro la Cremonese alla prima giornata di Serie A, il Diavolo ha ripreso in mano il proprio destino e ha dimostrato tutto il proprio potenziale. Oltre al match di San Siro contro i partenopei, il Milan avrà modo di testare il proprio livello nel match successivo che anticipa la sosta per le nazionali: Maignan e compagni affronteranno infatti la Juventus a Torino, una gara difficile ma necessaria per valutare le competenze fisiche e mentali del gruppo.

Ritorno sempre più vicino per uno storico ex: gli aggiornamenti che lasciano ben sperare

Il cambio di mentalità in casa Milan rispetto alla passata stagione è evidente. I progressi compiuti nel gioco e nelle scelte sono frutto dei grandi cambiamenti degli ultimi mesi, dall’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo alla scelta di puntare su Massimiliano Allegri per avviare un nuovo corso. Volti esperti, che ben conoscono il calcio italiano: presto il Milan potrebbe vedere un ulteriore grande ritorno in rossonero.

Nella giornata di oggi il Monza ha ufficialmente aperto un nuovo capitolo, con il passaggio di consegne tra la Fininvest della famiglia Berlusconi e la Beckett Layne Ventures, gruppo statunitense adesso proprietaria del club. All’interno dello staff dirigenziale dei biancorossi non ci sarà Adriano Galliani, amministratore delegato durante l’era Berlusconi e grande tifoso del Monza, il quale ha rifiutato l’incarico di presidente del club.

La scelta di Galliani deriva dalla volontà di lasciare spazio a figure nuove e non legate al passato, in grado di condurre il club verso nuovi lidi. Al contempo, l’ormai ex AD dei biancorossi potrà dedicarsi alle proprie attività e all’incarico di Senatore della Repubblica.

Galliani-Milan, scenario realistico: quale ruolo potrà ricoprire in rossonero

Dopo la gloriosa parentesi in Brianza, con il coronamento del sogno promozione in Serie A e con il merito di aver proiettato una realtà come quella monzese nel massimo campionato italiano, per Galliani arriva il momento di voltare pagina.

Nei mesi scorsi si era parlato a lungo di un possibile ritorno in rossonero di uno dei fautori del grande Milan dell’era berlusconiana. Galliani aveva infatti incontrato il patron del Milan Gerry Cardinale a Saint-Tropez, incontro mai smentito. Adesso che non è più legato ad altri club tramite vincoli contrattuali, per lui si prospetta, come riportato da Calciomercato.com, una nuova esperienza al Milan.

Il suo arrivo in rossonero non comprometterebbe la presenza dell’amministratore delegato Furlani o di figure già presenti in dirigenza: molto più probabile l’assegnazione di un ruolo da Head of Football, in modo che possa operare all’interno dell’area sportiva a stretto contatto con Allegri e Tare.