Milan, novità sul trasferimento di Vos: l’ultim’ora sul suo futuro

Da gioiello ad esubero rossonero, la parabola discendente di Vos. E ora si complica anche la sua cessione…

Pulizie d’autunno. Si è chiusa la finestra di calciomercato estiva, almeno per quanto riguarda il mercato in entrata dei club di serie A, ma non si sono fermate le trattative. Il Milan ad esempio, continua a lavorare sulle uscite, cercando di sfoltire l’organico a disposizione di Max Allegri, alleggerendo anche il monte ingaggi della società.



Ismael Bennacer, dopo il prestito della scorsa stagione in Ligue 1 tra le fila del Marsiglia, ha salutato Milanello e si è accasato a Zagabria. Yacine Adli invece ha le valigie pronte e aspetta la fumata bianca per il trasferimento in Arabia Saudita.



L’Al-Shabab ha messo sul piatto circa 8 mln per i rossoneri, proponendo invece un contratto triennale da 6 mln di euro a stagione al classe 2001. Con un piede sull’uscio della porta anche Silvano Vos, anche se nella trattativa per il classe 2005 è sorto più di qualche problema…

Stallo tra Milan e Losanna per Vos

Arrivato dall’Ajax nell’estate del 2024 per 5 mln di euro, il classe 2005 è finito presto nel dimenticatoio. Uno dei migliori prospetti olandesi, una perla grezza nel vivaio dei lancieri, ma in Italia Silvano Vos ha perso la bussola e ora non resta altro che fare le valigie.

Su di lui si è fiondato il Losanna, club svizzero che nella prossima stagione disputerà la Conference League. Sembrava dovesse concretizzarsi tutto nel giro di pochi giorni, ma tra Milan e Losanna ora è stallo totale.



Il giornalista di Marca Matteo Moretto parla addirittura di trasferimento saltato con le parti che non sono riuscite a trovare un accordo economico tra le cifre del prestito oneroso e quelle dell’ingaggio con il giocatore. Per ora il classe 2005 rimane a Milano, almeno fino a nuova offerta.