Milan, nuovi dettagli sul contratto di Modric: “Decide tutto lui”

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha portato grande entusiasmo. Emergono alcuni particolari dettagli sul contratto siglato dal croato con il club rossonero

L’estate del Milan è stata anche e soprattutto l’estate dell’arrivo di Luka Modric. Campione intramontabile, leggenda vivente del mondo del calcio e già vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, il croato ha lasciato il Real Madrid per poi sposare il progetto rossonero.

Con l’approdo di Modric al Milan, il club ha voluto lanciare un forte segnale: lo sguardo rimane sempre fisso sui giovani, che hanno però bisogno di crescere avendo anche al proprio fianco le eccellenze di un passato recente.

Da Modric agli altri nuovi innesti: come cambia la linea mediana del Milan

Il nuovo ciclo del Diavolo, avviato con l’arrivo di Igli Tare nelle vesti di direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, ha visto grossi cambiamenti anche della rosa della squadra.

Oltre a Luka Modric, che rimane il vero colpo grosso dei rossoneri per l’estate 2025, sono sbarcati a Milano altri nomi interessanti, soprattutto a centrocampo. A inizio sessione di mercato è arrivato Samuele Ricci, protagonista nelle ultime stagioni al Torino che gli sono valse la convocazione in Nazionale, mentre più lunga è stata la trattativa per ingaggiare Ardon Jashari dal Club Brugge. Altro grande colpo è stato compiuto portando in rossonero Adrien Rabiot dal Marsiglia: se si considerano al contempo gli addii di Reijnders, Pobega e Musah, il reparto è sensibilmente cambiato.

Nuove informazioni sul contratto di Modric: il particolare dettaglio richiesto

Fino a qualche mese fa, la firma di Luka Modric con il Milan appariva come uno scenario lontano dalla realtà, con il calciatore che sembrava destinato a rinnovare con il Real Madrid o a trasferirsi in patria. Dopo l’annuncio dell’addio ai Blancos al termine del Mondiale per Club, l’inserimento del Diavolo è risultato determinante e il calciatore ha scelto la maglia rossonera.

Adesso emergono interessanti informazioni sul contratto siglato dal centrocampista con il Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto tramite un contenuto video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano infatti, il futuro è tutto nelle mani di Luka Modric. Il croato ha infatti firmato un contratto di un anno e al termine della stagione 2025/26 avrà la possibilità di fare le proprie valutazioni: siglare un nuovo accordo con il Milan, concludere la propria carriera in Croazia o appendere gli scarpini al chiodo.