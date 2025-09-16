Milan, può esserci un clamoroso ritorno di fiamma in dirigenza: i dettagli

Ritorno di fiamma in casa rossonera, potrebbe esserci un cambiamento ai vertici della dirigenza: le ultime.

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno di un ex dirigente al Milan. Le voci sono insistenti e la conferma arriva dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto. La rivoluzione in casa del Diavolo potrebbe non essere terminata, dopo il cambio del tecnico, nuovi innesti e cessioni potrebbero esserci ulteriori novità.

Voci insistenti segnalano Adriano Galliani in procinto di fare il suo ritorno al Milan in un ruolo atipico ma strategico. L’ex AD potrebbe riapparire – ma non senza condizioni. Ci sono molte variabili, ma anche la piena volontà di riportarlo in rossonero.

Il sogno Milan che torna, Adriano Galliani in rossonero?

Adriano Galliani è stato per anni l’amministratore delegato del Milan, figura simbolo. Di recente le indiscrezioni lo danno nuovamente al centro del progetto societario milanista, non come AD, ma con un incarico da “super consulente”, ovvero una posizione che gli permetterebbe di lavorare su mercato, rapporti istituzionali e immagine del club.

Un nodo evidente è la sua posizione attuale al Monza, club di cui Galliani è amministratore delegato. Prima di qualsiasi trasferimento o accordo formale col Milan, è necessario completare la vendita del Monza al fondo statunitense che ha rilevato la società. Fino a quel momento, Galliani non sarebbe libero di assumere nuovi incarichi.

Il nuovo ruolo ipotizzato per il “vecchio” milanista

Per il suo eventuale ritorno, il ruolo pensato è più orientato alla consulenza di alto profilo: gestire parti istituzionali, rappresentanza, immagine, rapporti col calcio italiano e internazionale. Non tanto il quotidiano operativo del mercato, quanto piuttosto un “peso politico” che faccia da ponte tra passato e presente.

Al momento restano molte incognite. Nessun contratto è ancora stato ufficializzato, molti passaggi devono ancora essere compiuti, in primis il closing del Monza. Ma la suggestione è reale, il desiderio reciproco sembra esserci, e gli ingredienti per un ritorno strategico di Galliani al Milan sono ben messi sul tavolo.