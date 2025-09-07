Milan, salti di gioia per Allegri: il campione lo ha detto in diretta

Arrivano dichiarazioni che faranno sicuramente sorridere il Milan e l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri: le parole che riguardano i rossoneri

In piena pausa per le sfide internazionali, il Milan studia la strategia tecnica migliore da mettere in atto per puntare agli obiettivi stagionali. La volontà del club rossonero, deciso a cancellare l’onta della scorsa annata causata dalla mancata qualificazione alle coppe europee, è quella di mettere il mirino sui primi quattro piazzamenti della classifica, che consentirebbero al Diavolo di tornare in Champions League.

La sosta consenta inoltre di monitorare i vari profili impegnati con le proprie nazionali, specie quelli arrivati a Milano nel corso dell’ultima estate. Tra gli acquisti degli ultimi mesi non sta prendendo parte alle sfide internazionali Ardon Jashari, fermo ai box per infortunio.

Parole al miele per il Milan e per Jashari: le dichiarazioni sui rossoneri

Il centrocampista svizzero, a lungo corteggiato nel corso degli ultimi mesi, era uno dei grandi obiettivi del Milan per il mercato estivo. Dopo una trattativa serrata, il Diavolo ha strappato il sì definitivo dal Club Brugge, club detentore del suo cartellino, e Jashari è dunque diventato un nuovo calciatore rossonero.

La frattura composta al perone destro terrà il calciatore lontano dal campo per diverso tempo, ma filtra grande ottimismo su quello che sarà il suo futuro al Milan. Nel frattempo è arrivato un importante endorsement per Jashari: il compagno di nazionale Granit Xhaka ha speso ottime parole per il classe 2002, dandogli la giusta carica per il futuro. Queste le dichiarazioni di Xhaka su Ardon Jashari: