Milan scatenato, arriva anche il terzino: contatti roventi con l’agente

Il Milan non si ferma e il club rossonero vuole chiudere il maggior numero di colpi possibili in entrata. Occhio ad un nome nuovo.

Centrocampista, difensore centrale e punta. Ed ora anche il terzino destro. Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato e in queste ultime ore è pronto a puntellare la rosa e provare ad accontentare tutte le richieste di Allegri; per la società rossonera sembra tornata ‘l’ora del Condor’ e quando l’ex dirigente del Milan Adriano Galliani faceva mercato nelle ultime ore e metteva a segno grandi colpi.

Dopo Rabiot ora la priorità è provare a chiudere sia per Joe Gomez che per Artem Dovbyk in attacco ma occhio alle sorprese e nel mirino del club ci sono poi alternative, e nuovi ruoli nel mirino. Dopo l’addio di Jimenez – ceduto al Bournemouth – il club rossonero starebbe valutando la possibilità di prendere anche un terzino destro, occhio alle sorprese.

Boom Milan, un altro colpo ora è possibile

Il Milan segue con molto interesse il terzino del Girona Arnau Martinez, un profilo molto interessante e che piace molto; secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira in queste ore il club rossonero ha avuto contatti con l’agente del giocatore e le parti hanno studiato la fattibilità dell’operazione.

Parliamo di un profilo molto interessante e il Girona crede molto in lui, Arnau parte solo alla giusta offerta e vedremo se nelle prossime ore il club rossonero effettuerà un affondo o deciderà invece di restare cosi.