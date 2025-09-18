Milan, si complica la pista per il rinnovo di un big: “Andrà via nel 2026”

Trattativa in salita per il prolungamento contrattuale di un perno della squadra: adesso la dirigenza è costretta a guardarsi intorno

Se sul campo il Milan guidato da Massimiliano Allegri lascia ben sperare per questa stagione e per il futuro, sembra essere di diverso avviso ciò che riguarda la gestione del club e le prossime mosse della società.

L’estate 2025 ha visto grandi cambiamenti per il Diavolo, dall’arrivo del tecnico livornese a quello del direttore sportivo Igli Tare. Proprio dalla nuova dirigenza è arrivato l’input necessario alla rivoluzione della squadra, con l’addio di pedine importanti quali Theo Hernandez e Reijnders e interi reparti che hanno drasticamente cambiato pelle. Ma non è finita qui: il DS rossonero guarda già al mercato invernale e alle scottanti questioni legate ai rinnovi contrattuali.

Un big del Milan sempre più lontano: rinnovo complicato, Tare cerca soluzioni

Uno dei grandi nomi più chiacchierati nel corso degli ultimi mesi in casa Milan è indubbiamente Mike Maignan. Il portiere francese, punto di riferimento del Diavolo nelle ultime stagioni, sembrava vicinissimo al rinnovo con i rossoneri grazie all’intesa trovata lo scorso inverno per un prolungamento fino al 2028. Lo stipendio di Magic Mike sarebbe balzato dai 2,8 milioni netti attuali a circa 5 milioni di euro a stagione.

La deludente seconda metà di stagione vissuta da Maignan e compagni ha di fatto interrotto le trattative, con il portiere che sembrava ormai ad un passo dalla firma. Questa fase di stallo ha spinto l’entourage del francese a guardarsi attorno, complice anche la corte da parte del Chelsea. Quando sembrava tutto pronto per il trasferimento di Maignan in Inghilterra, ecco il ribaltone: nessun addio, anzi conferma definitiva tra i pali del Milan.

Il francese è quindi rimasto in rossonero, ma i dubbi permangono. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 e dal prossimo inverno Maignan avrà la possibilità di siglare un pre-contratto con la sua prossima squadra. Sarà dunque una corsa contro il tempo per il Diavolo: secondo Tuttosport, i prossimi 2-3 mesi saranno decisivi. Due opzioni all’orizzonte: o rinnovo contrattuale da concordare e firmare il prima possibile, o addio a parametro zero a fine stagione.