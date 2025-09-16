Milan, sirene francesi per un giovane talento: la risposta dei rossoneri è netta

Il Milan lo ha blindato in estate, ora ha una chance per ripagare la fiducia. L’infortunio di Mike Maignan apre nuovi scenari in casa Milan.

Da San Siro, il Milan vien fuori con tre punti e qualche sicurezza in più, la sola e unica nota negativa rimane l’infortunio di Mike Maignan.

Il francese a metà della ripresa si è accasciato al suolo, tormentato dal solito iterato dolore al polpaccio che già nelle stagioni precedenti lo ha costretto a saltare più di qualche gara. Al suo posto ha fatto l’esordio in maglia Milan Pietro Terracciano, arrivato in estate dalla Fiorentina per sostituire l’uscente Marco Sportiello.



Per Maignan dopo i controlli effettuati dallo staff medico rossonero, sono state fortunatamente escluse lesioni, ma dovrà comunque saltare la sfida di Udine in programma sabato 20. E ora? È serrato ballottaggio tra i pali. Perché se è vero che Terracciano è stata la prima scelta di Max Allegri nel match contro il Bologna, il tecnico livornese ripone grande fiducia in Lorenzo Torriani, classe 2005, prodotto del vivaio rossonero.

Le presenze di Torriani

La scorsa stagione due gettoni con il Milan Futuro in serie C, ma soprattutto l’esordio in Champions League nel delicato match contro il Liverpool a San Siro, complice l’infortunio di Mike Maignan.

Per lui anche un gettone in coppa Italia subentrando a Marco Sportiello nel 6-1 rifilato al Sassuolo negli ottavi di finale. In questa stagione invece il classe 2005 ha esordito in serie D nella prima giornata di campionato del Milan Futuro contro il Pavia.

Ora però si potrebbero aprire nuovi spiragli per il futuro di Torriani, sullo sfondo c’è Udinese-Milan e a seguire il match di coppa Italia contro il Lecce da disputare a San Siro. Chissà che questa sia la volta buona per vedere il classe 2005 debuttare da titolare.

L’interesse del Lione in estate

Salgono le quotazioni del classe 2005 e torna anche alla ribalta il suo nome sui quotidiani sportivi. Come riportato da Il Giornale nella sessione di mercato estiva, il Lione con Paulo Fonseca in panchina ha bussato alla porta del Milan con una proposta per portare via Torriani da Milanello.

Categorico no della dirigenza rossonera che crede molto nel giovane portiere. Fu proprio Fonseca a lanciare il giovane Torriani nel match di Champions league contro il Liverpool perso poi per 1-3.