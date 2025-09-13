Milan, sorpresa a Milanello: incontro non previsto

Torna la serie A, tornano in campo i rossoneri. Ultimi preparativi per Mister Allegri alla vigilia di Milan-Bologna

Ultimi ritocchi per il rientro in campo. Allenamento di rifinitura per i ragazzi di mister Allegri che domani alle 20.45 affronteranno a San Siro il Bologna di Vincenzo Italiano per la terza giornata di campionato. Tattica e niente più, domani invece verranno provati i calci piazzati.



Per il Milan è il primo grande match di stagione dopo aver disputato il turno di coppa con il Bari e le prime due giornate di campionato con Lecce e con la Cremonese all’esordio, un esordio che ha lasciato l’amaro in bocca.

Ultimi dubbi di formazione

Qualche dubbio di formazione ancora per mister Allegri. A difendere Maignan, lo stesso terzetto del Via del mare con Tomori, Gabbia e Pavlovic anche se il serbo rimane tallonato da De Winter. Sulle corsie Saelemaekers ed Estupinian.

Da sciogliere il ballottaggio in mediana tra Rabiot e Loftus-Cheek con il francese in leggero vantaggio, mentre il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Gimenez e Pulisic, chiamati agli straordinari dopo gli impegni in nazionale.



Intanto, come riportato da Peppe di Stefano per Sky Sport 24, mister Allegri si è fermato a pranzo con il ds Igli Tare, in compagnia anche del CEO Giorgio Furlani per parlare ed analizzare gli ultimi movimenti di mercato e l’assetto della rosa attuale dei rossoneri.