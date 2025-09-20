Milan stregato dal gioiellino dell’Atalanta: Tare pronto a fare sul serio

Il Milan ha messo nel mirino un baby talento della Serie A per completare la rosa: Tare è pronta ad affondare il colpo.

L’ultima sessione di calciomercato dei rossoneri è stata una delle più ricche ed intense del nostro campionato, dove si sono alternati grandi nomi a giovani promesse. Pur riconoscendo il grande lavoro del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, bisogna ammettere che la squadra è ancora incompleta in alcune posizioni del campo.

Il reparto più corto rimane la difesa, al contrario del centrocampo e dell’attacco in cui c’è grande abbondanza. In particolare le due fasce dei rossoneri, sinistra e destra, sono scoperte. Per questo motivo, il Diavolo vuole anticipare il mercato di gennaio ed iniziare a guardarsi intorno, come dimostra l’interesse nei confronti di una delle rivelazioni di queste prime giornate del nostro campionato.

Il Milan prepara l’affondo per la giovane rivelazione di quest’inizio campionato

I rossoneri hanno messo nel mirino, Marco Palestra. Il giocatore classe 2005, durante l’estate, è stato uno degli obbiettivi del Milan ma non divenne mai un’opzione concreta. Mentre ora, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni, in primis quella di ieri nella gara contro il Lecce, hanno riacceso l’entusiasmo della dirigenza rossonera.

Palestra attualmente è di proprietà dell’Atalanta, grande fucina di talenti, ma attualmente è in prestito secco al Cagliari. Il giovane talento italiano, rappresenterebbe un’opportunità concreta per gli equilibri tattici di Allegri, che troverebbe nel giocatore una pedina fondamentale per la fascia destra nel suo 3-5-2, capace di inserirsi e legare il gioco ma allo stesso tempo di ripiegare e partecipare alla fase difensiva. Alla luce di ciò, il Diavolo aspetta gennaio per tentare l’affondo con l’Atalanta.