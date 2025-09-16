Milan, tutto pronto per il rinnovo di un big: le cifre da capogiro

Dopo il passo falso in campionato all’esordio i rossoneri hanno trovato la giusta strada per fare bene, la società è proiettata al futuro: pronto il rinnovo di un big!

Massimiliano Allegri trova la giusta strada per continuare a portare il Milan in alto. Dopo il falso esordio in casa contro la Cremonese, i rossoneri trovano il giusto equilibrio vincendo prima contro il Lecce e poi contro il Bologna.

Sempre più centrale il ruolo dei nuovi innesti, dal campione Luka Modric a Nkunku. Bene all’esordio anche Rabiot, il francese ha disputato un’ottima partita dimostrando al tecnico di poter contare su di lui. Ma la società è proiettata al futuro, è pronto il rinnovo di un big.

Milan, pronto il rinnovo per un calciatore

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tuttosport, il Milan è pronto ad offrire un nuovo ingaggio e un prolungamento di contratto a un big della squadra. L’obiettivo è quello di rinnovare Alexis Saelemaekers fino al 2030.

Il suo contratto scadrà nel 2026, ma la società ha ormai messo in atto le trattative per prolungarlo e offrire un adeguamento economico. Previsto un ingaggio annuo di 3 milioni di euro, cifra che testimonia la crescente importanza che il club attribuisce al giocatore. Una pedina dalla versatilità tattica: può giocare lungo le fasce, supportare l’attacco, coprire in difesa se necessario.

Il rinnovo dimostra il forte rapporto di fiducia instaurato con Allegri e con la dirigenza, che lo considera un tassello affidabile per gli anni futuri. In un progetto come quello del Milan, che punta su equilibri interni e valorizzazione della rosa, blindare un giocatore come lui significa consolidare un’identità – anche mentale – che va oltre il semplice campo.

Salemakers a vita con il Milan, le ultime

Con la conferma di Saelemaekers, Allegri potrà contare su maggiore stabilità sulle fasce, utilità nei cambi e coperture multiple: tutto ciò permette una più ampia libertà di manovra, sia in fase offensiva che difensiva.

Allo stesso tempo però Saelemaekers dovrà continuare a giocare al livello richiesto da un club che ambisce ai massimi obiettivi nel calcio italiano e internazionale. Inoltre, l’aumento dell’ingaggio richiede prestazioni affinché possa dimostrare di essere simbolo di continuità, duttilità e volontà di crescita condivisa.

Se riuscirà a confermare le attese, la scommessa non solo sarà vinta per lui, ma potrebbe rappresentare un tassello importante nel nuovo ciclo rossonero.