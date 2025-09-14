Milan, un big dello staff decisivo per l’arrivo di Jashari: il clamoroso retroscena

Spunta un nuovo colpo di scena sulla lunga trattativa che quest’estate ha portato il centrocampista a vestire la maglia rossonera

Ardon Jashari, ora ai box per una frattura al perone, è stato protagonista di una delle telenovele più lunghe ed esasperate di questo calciomercato estivo. Il giocatore è stato individuato dalla dirigenza rossonera come il perfetto sostituto di Reijnders; non tanto per somiglianze tattiche, Jashari gioca più arretrato rispetto all’olandese, ma per l’importanza dell’investimento e, in prospettiva, la possibilità di crescita.

Già durante la sua esperienza belga, lo svizzero aveva messo in mostra il suo grande talento. Un motivo per cui, quando il Milan ha tentato l’affondo, ha dovuto impegnarsi in un braccio di ferro durissimo contro il Club Brugge, che ne deteneva il cartellino. Una trattativa che, dopo un’estenuante attesa, è riuscita a sbloccarsi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato questo potrebbe essere avvenuto grazie all’intervento di una persona precisa.

Milan, l’ex giocatore ha convinto Jashari al trasferimento in rossonero

Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calcio mercato, Matteo Moretto, l’arrivo del giocatore sarebbe stato condizionato da una persona inaspettata: Zlatan Ibrahimovic. L’intervento dello svedese è stato decisivo a sbloccare una trattativa che ormai sembrava definitivamente naufragata.

Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista, mentre tornava da un allenamento, ha ricevuto un messaggio inaspettato da Zlatan Ibrahimovic. Anche se il contenuto rimane riservato, il suo impatto è stato fondamentale ai fini della trattativa. Un episodio che conferma ulteriormente il carisma straripante di Ibrahimovic che, anche all’interno da dirigenza, continua ad essere molto influente per le decisioni del club.