Modric Milan, l’annuncio non lascia dubbi: Allegri si gode l’eterno campione

Un inizio di stagione strepitoso. Luka Modric è l’essenza del nuovo Milan e Allegri ora non può proprio farne a meno.
Sulla classe, l’esperienza e la personalità di Luka Modric, i dubbi erano pari allo zero. Quando il Milan ha scelto di ingaggiare il pallone d’oro croato, questi tre capisaldi erano alla base del colpo. Più perplessità potevano suscitare le condizioni fisiche e l’immediato adattamento ai ritmi del campionato italiano per un classe ‘85. Dubbi e perplessità che sono state spazzate via, come foglie dal vento.
Luka Modric si è caricato sulle spalle la squadra di Max Allegri, nella buona e nella cattiva sorte. Metronomo del centrocampo, all’occorrenza faro nella tempesta. Dalla prima di campionato, quella persa in casa con la Cremonese, alle vittorie di Lecce e Bologna, Modric è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori, un gol ed un assist in tre partite.
La mentalità di professionista di questo mestiere, di uno dei centrocampisti più influenti del secolo, nel corpo di un venticinquenne.
Modric Milan, Pintus fa sognare i rossoneri
Dello stato di forma del croato ne ha parlato Antonio Pintus, attuale performance manager del Real Madrid , intervistato dalla Gazzetta dello Sport
“Non credo ci sia un vero e proprio segreto, piuttosto una somma di fattori. Luka ha una professionalità fuori dal comune: cura l’allenamento, l’alimentazione, il recupero e soprattutto ha una mentalità che lo spinge a non accontentarsi mai.
È un esempio raro di longevità sportiva, frutto di dedizione quotidiana. Con noi ha sempre svolto un lavoro completo, equilibrato tra forza, resistenza e prevenzione. La sua esplosività è naturale, ma anche il risultato di un percorso costante e mirato nel tempo.”