Modric Milan, l’annuncio non lascia dubbi: Allegri si gode l’eterno campione

Un inizio di stagione strepitoso. Luka Modric è l’essenza del nuovo Milan e Allegri ora non può proprio farne a meno.

Sulla classe, l’esperienza e la personalità di Luka Modric, i dubbi erano pari allo zero. Quando il Milan ha scelto di ingaggiare il pallone d’oro croato, questi tre capisaldi erano alla base del colpo. Più perplessità potevano suscitare le condizioni fisiche e l’immediato adattamento ai ritmi del campionato italiano per un classe ‘85. Dubbi e perplessità che sono state spazzate via, come foglie dal vento.

Luka Modric si è caricato sulle spalle la squadra di Max Allegri, nella buona e nella cattiva sorte. Metronomo del centrocampo, all’occorrenza faro nella tempesta. Dalla prima di campionato, quella persa in casa con la Cremonese, alle vittorie di Lecce e Bologna, Modric è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori, un gol ed un assist in tre partite.

La mentalità di professionista di questo mestiere, di uno dei centrocampisti più influenti del secolo, nel corpo di un venticinquenne.

Modric Milan, Pintus fa sognare i rossoneri

Dello stato di forma del croato ne ha parlato Antonio Pintus, attuale performance manager del Real Madrid , intervistato dalla Gazzetta dello Sport