Nkunku Milan, Allegri ha deciso il piano per l’attaccante: ecco cosa accadrà

L’attaccante francese Christopher Nkunku è uno dei nomi più nel mirino dei tifosi rossoneri. Ecco le ultime in casa Milan.

Domani sera andrà in scena il match valido per la quarta giornata di serie A tra Udinese e Milan e i rossoneri inseguono cosi la terza vittoria consecutiva. Il club rossonero vivono un buon momento ed ora affronteranno una serie di match molto delicati, prima la trasferta in Friuli e poi i due importanti big match contro Juve e Napoli e Allegri vuole recuperare tutti i giocatori a disposizione.

C’è chi ha problemi come Mike Maignan e Rafa Leao, ma occhio anche ad altri giocatori e c’è curiosità riguardo le condizioni dell’attaccante francese Christopher Nkunku, arrivato all’ultimo giorno di mercato e subentrato bene nella prima sfida contro il Bologna. Qui ha giocato pochi minuti ma ha avuto subito un ottimo impatto in maglia rossonera.

Svolta Milan, il piano di Allegri per Nkunku

Allegri ha un piano ben preciso per la sfida contro l’Udinese e molto probabilmente utilizzerà la coppia d’attacco composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez che avrà un’altra importante chance all’interno del club rossonero. Ma invece Allegri ha un piano differente per Nkunku, il giocatore francese partirà dalla panchina contro l’Udinese e poi dovrebbe giocare titolare in coppa Italia contro il Lecce, nella prossima settimana.

Il tecnico vuole testare il giocatore, Nkunku è un profilo che può fare sia la prima che la seconda punta e per questo motivo è un profilo molto interessante e che avrà più chance sicuramente nelle prossime settimane.