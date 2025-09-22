Nasce il nuovo Milan di Allegri: numeri incredibili in Serie A

L’impatto del nuovo mister sulla squadra rossonera è notevole: i dati che fanno sorridere i tifosi e la società.

Il Milan ha voltato pagina dopo una stagione segnata da troppi gol subiti. Allegri ha ridisegnato la retroguardia puntando su organizzazione, attenzione e nuovi innesti. La scorsa stagione si era chiusa con un dato che aveva fatto riflettere: 43 gol subiti in campionato.

Un numero eccessivo per una squadra che ambiva allo Scudetto e che spesso si era trovata a dover rincorrere partite compromesse da errori difensivi. Blackout improvvisi, assenze pesanti e qualche fragilità tattica avevano finito per minare la solidità del gruppo.

Il nuovo Milan di Max Allegri

È da qui che Massimiliano Allegri ha voluto ricominciare. Il tecnico toscano, al ritorno sulla panchina rossonera, ha impostato il suo lavoro su un concetto chiaro: prima di tutto, ridurre i rischi. Per farlo ha chiesto disciplina ai suoi, concentrazione nei movimenti e spirito di sacrificio collettivo.

Non solo i difensori, ma tutta la squadra è chiamata a difendere. Dopo poche giornate della nuova Serie A, i risultati cominciano a vedersi. Il Milan è la squadra che concede meno tiri agli avversari: appena 11 conclusioni in due partite, il dato più basso del campionato. A riportarlo è TuttoSport.

La squadra appare meno vulnerabile e più equilibrata: le linee restano compatte, i raddoppi difensivi arrivano puntuali, i centrocampisti lavorano in copertura con continuità. È un Milan che soffre meno e che dà la sensazione di essere sempre dentro la partita.

Il Milan vuole tornare a essere ricordato non solo per il suo talento offensivo, ma anche per quella solidità che in passato aveva reso i rossoneri una squadra temibile in Italia e in Europa. Allegri ha acceso la miccia: ora sta alla squadra trasformare questi primi numeri incoraggianti in una costante per tutta la stagione.